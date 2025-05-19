Yeniçağ Gazetesi: Milli direnişin 106. yılı

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

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MİLLİ DİRENİŞİN 106. YILI

Bu memleket tarihte Türk'tü bugün de Türk'tür ve ebediyen de Türk olarak yaşayacaktır.

ATAM; İŞTE ÜLKEMİZİN SON HALİ!

İki gençten biri mutsuz, yarınlardan umutsuz.

5 milyon genç ne okulda ne de işte.

Atanmayan öğretmenlerin sesini duyan yok.

6 yaşında kız çocuğu evlendirebilir' diyen profesörü protesto eden öğrenciler tutuklu.

Beyin göçü felakete dönüştü. Ümidi tükenen gençler ülkeyi terk ediyor.

‘Hak, hukuk, adalet’ diyen öğrenciler cezaevinde.

Eli kanlı bölücü terör örgütüyle masaya oturuluyor, karşı çıkanlar tehdit ediliyor.

EY TÜRK GENÇLİĞİ!

Birinci vazifen; Türk İstiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet İçinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakruzaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk İstikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.