Yeniçağ Gazetesi: Milyonlar yardımsız ayakta duramıyor!

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İSTANBUL ZENGİNE CENNET DAR GELİRLİYE CEHENNEM OLDU

Yüksek enflasyon en fazla İstanbul'da yaşayan orta sınıfı vurdu. İPA'nın araştırmasına göre, İstanbul'da yaşam maliyeti şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,47 arttı. Şehir nüfusunun yüzde 58'inin orta sınıf olduğu İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 85 bin 453 TL olarak hesaplandı. 4 asgari ücrete yakın rakam.

IPA, "İstanbul’da Yaşam Maliyeti Şubat 2025' raporunu açıkladı. Araştırmaya göre, İstanbul'da yaşamanın maliyeti, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,47 oranında arttı. Dört kişilik İstanbullu bir ailenin yaşam maliyeti 85 bin 450 lira olarak hesaplandı. Yaşam maliyeti, bir önceki aya göre 2 bin 573 lira yükselerek yüzde 3,10 oranında artış gösterdi. Türkiye'deki medyan gelire göre OECD sınıfı aması yapıldığında İstanbul’daki hanehalkının yaklaşık %58'inin orta sınıfta olduğu görülmektedir. Temel tüketim maddelerinde aylık artış; domateste yüzde 4,43, kadım kazağında yüzde 6,68, kaşar peynirinde yüzde 5,33 oldu. Yıllık bazda dikkat çeken fiyat artışı yaşanan ürünler ise ağız/diş bakım ürünlerinde yüzde 76,48, tuvalet kağıdında yüzde 95,01, bisküvide yüzde 86,06 olarak gerçekleşti.

Ancak İstanbullunun büyük bölümünün bu kadar geliri yok. İPA'nın gelir dağılımına ilişkin raporunda da bu ortaya çıkıyor. Buna göre, İstanbul'daki hanehalkının 2007'deki 100 TL'lik alım gücünün 2023'te 35 TL'ye gerilerken, orta gelir grubunun aldığı maaşlar asgari ücretin 4 katı iken, bu oran -1,4 asgari ücret düzeyine indi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da "Yardım yapılan hane ve kişi sayısı düşerken, yardım yapılan paranın miktarı fahiş bir şekilde yükseldi. İktidar yoksulluğu önlemek yerine gizlemek için milyarlarca lira kaynak kullandı" dedi.

Bulut, şunları kaydetti:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınladığı 2024 yılı faaliyet raporuna göre 2024 yılında 4 milyon 574 bin 684 haneye yapılan yardımın miktarı 491,7 milyar lirayken, 4 milyon 262 bin 105 kişiye 3,07 milyar lira tutarında gıda yardımı yapıldı. 2023 yılında ise 4 milyon 989 bin 456 haneye yapılan yardımın miktarı 305,9 milyar lirayken, yine aynı yıl 3 milyon 509 bin 427 kişiye 1,21 milyar lira tutarında gıda yardımı yapıldı. Yardım yapılan hane ve kişi sayısı düşerken, yardım yapılan paranın miktarı fahiş bir şekilde yükseldi. İktidar yoksulluğu önlemek yerine gizlemek için milyarlarca lira kaynak kullandı. İPA'nın yoksulluk araştırmasında Türkiye'deki medyan gelire göre OECD sınıflaması yapıldığında İstanbul'daki hanehalkının yaklaşık %58'inin orta sınıfta olduğu görülmektedir. İstanbul’daki hanehalkının 2007'deki 100 TL'lik alım gücünün 2023'te 35 TL'ye gerilediği görülmektedir. 2007 yılında İstanbul’daki ortanca hanehalkının geliri asgari ücretin 4 katı iken, bu oran 2023'te 1,4 asgari ücret düzeyine inmiştir. İstanbul'da üst gelir sınıfı ile alt gelir sınıfı arasındaki oran farkı da 2014 döneminde artmıştır. İstanbul'da görece üst ve orta sınıfta yaşayan hanehalkı oranı düşerken, yoksul ve yoksulluğa düşme riski olan kırılgan hanehalkı oranı yükselmektedir.