Yeniçağ Gazetesi: Milyonlarca vatandaş sosyal yardımla ayakta!

MİLYONLARCA VATANDAŞ SOSYAL YARDIMLA AYAKTA!

3 milyon 537 bin kişi sosyal yardım almak zorunda kalırken, aşevlerinin, kent lokantalarının önünde uzun kuyruklar oluşuyor. 2 milyonun üzerinde emekli de çalışmak zorunda kalıyor.

YARDIM ALANLAR ARTIYOR

Ekonomik kriz her gün biraz daha büyü yor. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Düzenli sosyal yardım alan hane sayısı 3 milyon 537 bin 185'e ulaştı. Bu sayının içinde tek seferlik yardımlar, doğum yardımları, proje destekleri, kamu kurumlarına yapıdan transferler ve devlet tarafından ödenen GSS primleri yok. Yani bu rakamın belediye ve bireysel hayırsever kişi ve kurumların sağladığı desteklerle daha da katlandığı ortadadır. 2015 yılında bu sayı 2 milyon 318 bin 42 idi" dedi.

SORUNUN BOYUTU KORKUNÇ

1 milyon 587 bin 728 haneye yakacak yardımı yapıldığın kaydeden Ömer Fethi Gürer, "Yine aşevi yardımı alan kişi sayısı 65 bin 414'e çıkmıştır. CHP'li belediyelerin açtığı kent ve halk lokantaları ile halk ekmek için vatandaşın kuyruğa girdiği dikkate alındığında sorunun çok boyutlu arttığı da görülmektedir. Vatandaş, evinde sobasını yakmak ve karnını doyurmak için devletin dağıttığı yardıma muhtaç duruma düşürülmüştür. Ülkede durum gerçekten vahim" diye konuştu.

ÜLKEDE MANZARA VAHİM

Gürer şunları söyledi: Bugün 2 milyon 156 bin 30 emekli, geçinemediği için emekli olduktan sonra çalışmaya devam ediyor. Bu sayı 2017 yılında 713 bin 571'di. Aradan geçen yedi yılda üç katına çıkan tablo, emeklinin maaşıyla yaşamadaki daralmayı da gösteriyor. İktidar emeklinin maaşını açlık sınırı altında bıraktı. Süreçte milyonları yeniden çalış maya zorlamıştır. Emeklilik, dinlenme dönemi olmaktan çıkmış, yeni bir hayatta kalma mücadelesine dönüşmüştür.