Mısır-pancar yasağı çiftçinin sonu olur!

Özel Haber / Ercan Karaca

Kuraklık nedeniyle, fazla sulama isteyen mısır ve pancar üretimine kısıtlama getirilmesi borç batağındaki çiftçiyi çileden çıkardı. Çiftçiler, 'Bu karar köylünün sonu olur. Traktörümüz satılır, kuru ekmeğe bile muhtaç duruma düşeriz' dedi.

ÇİFTÇİ EKONOMİK DARBOĞAZDA

Konya 11 Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, su tüketimi yüksek olan mısır ve şeker pancarı gibi kârlı ürünlerin ekimini kısıtlaması özellikle tarımsal üretimin merkezi olan Ereğli'de büyük bir tepkiye neden oldu. Karar, binlerce çiftçiyi ekonomik darboğaza itme korkusuyla karşı karşıya bıraktı.

KURU TARIM KÖYLÜYÜ VURUR

"Çiftçilerin, bu ürünlerin ekilememesi durumunda, kuru tarıma yönelmek zorunda kalacaklarını, düşük getirili ürünlerle borçlarını ödeyemeyeceklerini" savunan çiftçi Ferruh Pıtır, "Hayatınız, mısır ve şeker pancarına bağlı. Bu karar köylünün sonu olur. Herkes traktörünü satar, aç kalır!" diye konuştu.