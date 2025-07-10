Yeniçağ Gazetesi: Müsamere ekibinden silah bırakma oyunu

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MÜSAMERE EKİBİNDEN SİLAH BIRAKMA OYUNU

Devlet Bahçeli'nin 'kurucu önder" dediği teröristbaşı Öcalan, PKK'lı mahkûmlarla İmralı'da çektiği video ile 10 kişilik terör ekibinin ellerindeki nun startını verdi.

AMAÇLARINA ULAŞMIŞLAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "kurucu önder' diyerek Meclis'e davet ettiği teröristbaşı Abdullah Öcalan, İmralı’dan video yayımladı. Bebek katili Öcalan, yanında ayı cezaevinde bulunan 6 mahkûmla birlikte yayınladığı videoda, isteklerinin kabul edildiğine vurgu yaparak, "Varlık inkarına dayalı ve ayrı devlet amaçlı PKK hareketi ve dayandığı ulusal kurtuluş savaş stratejisine son verilmiştir. Varlık tanınmış, dolayısıyla ana amaç gerçekleşmiştir. Samimiyeti görüyor ve güveniyorum" dedi.

ADIMLAR BOŞA ÇIKMAYACAK

Teröristbaşı, videoda şunlara yer verdi: Sürecin geneli olarak silahların gönüllüce bırakılması ve TBMM'de yetkili ve kanunla kurulması düşünülen kapsamlı komisyon çalışması önemlidir. Kısır mantıklı, önce sen-ben kısırlığına düşmeden, adımların atılmasında dikkat ve hassasiyetin gösterilmesi şarttır. Atılan adımların boşa çıkmayacağını biliyorum. Yapılan silahlı mücadele aşamasından demokratik siyaset ve hukuk aşamasına gönüllüce geçiştir. Bu bir kayıp değil, tarihi bir kazanımdır.

TESLİM ETMEYECEKLER

Teröristlerin silah bırakma tiyatrosunu yarın sergileyeceği öğrenildi. Irak'ın kuzeyinde Süleymaniye'de yapılacak sözde törende 10 PKK'lı sembolik olarak silah bırakacak. Silah bırakma sürecinin birkaç ay süreceği öne sürülüyor. Bunun için silah bırakma noktaları oluşturulması ve örgütün silahlarını bu alanlara bırakması öngörülüyor. Bunlar Türkiye'ye ise verilmeyecek. Sözde tören 'güvenlik' gerekçesiyle canlı yayınlatılmayacak.