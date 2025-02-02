Yeniçağ Gazetesi: Mutfaktaki yangın söndürülemiyor

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Markette, pazarda, kasapta bir gün önce aldığını ikinci gün aynı fiyata bulamıyorsun. Maaşlar yerinde sayarken, etiketlerin sürekli değişmesi, vatandaşı isyan ettiriyor.

TZOB: Ocak ayının zam şampiyonu bakliyat oldu

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği

(TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ocak ayında markette fiyatı en fazla artan ürünün kuru fasulye oldu. Böylece 2025'in ilk ayında raflardaki zam şampiyonu da belli oldu. Ocak'ta üretici ile market arasındaki en yüksek fiyat farkı ise yüzde 597,4'le limonda en büyük fiyat düşüşü ise yüzde 46,8 olarak karnaba harda gerçekleşti. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Baş kanı Şemsi Bayraktar, Ocak ayına ilişkin üretici ile market fiyatları arasındaki değişimi değerlendirdi. Bayraktar, yaptığı görüntülü basın açık lamasında, Ocak ayında markette 41 ürünün 23'ünde fiyat artışı yaşanırken, 18 üründe ise fiyatlarım düştüğünü belirtti. Market fiyatlarında en fazla artış gösteren ürün yüzde 14,9 ile kuru fasulye oldu. Bu artışı yüzde 12 ile kırmızı mercimek, yüzde 10,7 ile sivri biber ve yüzde 10,7 ile kuru kayısı takip etti. Bayraktar, üretici ile market fiyatları arasındaki en büyük farkın yüzde 597,4 ile limonda görüldüğünü vurguladı. Limondaki bu farkı yüzde 379,9 ile patates, yüz de 267,2 ile mandalina, yüzde 215,4 ile kuru kayısı, yüzde 193,6 ile kuru fasulye ve yüzde 186,8 ile kuru incir izledi. Üreticide 4 lira olan limonun markette 27 lira 90 kuruşa satıldığı, 3 lira 80 kuruş olan patatesin 18 lira 24 kuruşa, 11 lira 50 kuruş olan mandalinanım ise 42 lira 22 kuruşa ulaştığı belirtildi. Ocak ayında üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 25,8 ile portakal da gerçekleşti. Por-takalı yüzde 22,7 ile havuç, yüzde 15,5 ile maydanoz ve yüzde 13,2 ile sivri biber takip etti. En büyük fi-yat düşüşü ise yüzde 46,8 ile karnabaharda yaşandı. Bu düşüşü yüzde 45,4 ile limon, yüzde 29,5 ile patlıcan ve yüzde 28,1 ile mandalina izle-di. Karnabahardaki fiyat düşüşünün ürün fazlalığından kaynaklandığını belirten Bayraktar patlıcan üretiminde verim artışı ve yeşil sebzeler-de talep azalmasının da fiyatların düşmesine neden olduğunu ifade etti. Bayraktar ayrıca limonda dalın da alım satım durgunluğu ve mandalinada sezon sonuna yaklaşılması da fiyatlardaki düşüşü etkilediğini söyledi.