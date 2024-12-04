Yeniçağ Gazetesi: Mutfaktaki yangını TÜİK de durduramadı

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KASIM'DA MUTFAKTAKİ YANGIN YENİDEN HARLANDI

Kasım ayında ENAG'ın enflasyonu yüzde 4.06 ile TÜİK'in açıkladığı yüzde 2.24'lük TÜFE'nin iki katına yakın geldi. TÜİK'in TÜFE alt sektörlerde ise kasım ayında rekoru yüzde 5.10'la gıda ve alkolsüz içecekler grubu kırarak, yüzde 2.24'lük TÜFE'nin iki katını aştı. DİSK-AR'a göre en yoksul yüzde 20'lik grubun gıda enflasyonu yüzde 86.2

Kasım ayı enflasyonu ekonomistlerin yüzde 1.98'lik beklentisinin çok üstünde geldi. ENAG'a göre kasım ayı enflasyonu yüzde 4.06 olarak açıklanırken, TÜİK, kasım ayı Tüketici Fiyatları Endeksi(TÜFE)'nin yüzde 2.24 olduğumu bildirdi. TÜFE alt sektörler itibariyle rekor aylık yüzde 5.10, yıllık yüzde 48.57 artışla gıda ve alkolsüz içeceklerde gerçekleşerek, yüzde 2.24'lük TÜFE artışının iki katını aştı. Kasım ayı itibariyle yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 47.09, ENAG'ın yıllık enflasyonu kasım ayı itibariyle yüzde 86.09 oldu. Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi(Yİ-ÜFE)'ni ise TÜİK kasım ayı itibariyle yüzde 0.66, yıllık yüzde 29.47 olarak açıkladı. Talebin düşmesi üretici de maliyet enflasyonunu da aşağı çekti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, TÜFE'deki (2003-100) değişim 2024 yılı Kasım ayı- da bir önceki aya göre yüzde 2,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,09 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,45 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 26,24 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92,49 ile eğitim oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup yüzde -0,25 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Devrimci İşçi Sendikalar Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon verilerinde gıda enflasyonunun yüzde 48,57 olarak açıklandığını ancak en yoksul yüzde 20'lik gelir grubun gıda enflasyonun yüzde 86,2 olduğunu kaydetti. DISK-AR ayrıca yüzde 44 olarak açıklanan resmi yıl sonu enflasyon hedefinin tutmasını imkansız olduğunu kaydetti. Yüksek gelir gruplarının daha düşük gıda enflasyonu hissettiği görülüyor. Dördüncü (yüksek) yüzde 20'lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 47,3 olurken, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu ise yüzde 34,1 oldu.