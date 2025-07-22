Yeniçağ Gazetesi: Nakit sıkıntısındaki halk kredi kartına esir düştü

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NAKİT SIKINTISINDAKİ HALK KREDİ KARTINA ESİR DÜŞTÜ

Piyasadaki nakit darlığı her geçen gün artarken, enflasyon sebebiyle alım gücü sürekli azalan vatandaşın can simidi gibi sarıldığı kredi kartı kullanımı rekor kırdı.

HAZİRAN'DA DA HIZ KESMEDİ

Önlenemeyen enflasyonla maaşı kar gibi eriyen dar gelirli temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için karta yüklenmeye devam ediyor. Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) 2025 Haziran verilerine göre, kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı geçen yıla kıyasla yüzde 51 artarak 1 trilyon 911,4 milyar TL'ye çıktı.

ÜLKE NÜFUSUNUN 5,5 KATI

Bu dönemde kullanımda olan kart sayısı da ülke nüfusunun 5,5 katına ulaşarak 453,5 milyon adeti buldu. Haziran 2025 itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 135,2 milyon, banka kartı sayısı 214,4 milyon, ön ödemeli kart sayısı ise 103,9 milyon oldu. Geçen yılın aynı ayına kıyasla kredi kartı sayısında yüzde 9, banka kartında ise yüzde 12 artış görüldü

ÖDEME SAYISI MİLYARI AŞTI

Haziran ayında toplam 1,70 milyar adet kartı ödeme işlemi yapıldı. Mağaza içi ödemelerin yüzde 80'i temassız gerçekleşirken, internetten yapılan kartı ödemeler yüzde 59 artarak 557,3 milyar TL'ye yükseldi. Haziran 2025 verilerine göre kredi kartlarıyla yapılan ödemeler 1 trilyon 611,1 milyar TL, banka kartlarıyla 288,3 milyar TL oldu.