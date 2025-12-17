Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Ne cebimizde paramız var ne de can güvenliğimiz!

Yeni yıla ilişkin beklentileri sorulan vatandaşlar, ekonomik krizin kendilerini yerle bir ettiğini, durumlarını anlatmak istediklerinde ise içeri atılma korkusu yaşadıklarını belirterek, “2026’da da bizim için umut yok” diyor

ÖĞLE YEMEĞİM SİMİT

Yeni yıla sayılı günler kala Eminönü Meydanı'nda vatandaşlara hayatlarından memnun olup olmadıkları soruldu. Bir vatandaş, “Emekli aç. Emekliye para vermiyor ki devlet. Kendilerine 40, 50 bin lira zam yapıyorlar, bize de yapsınlar. 80 yaşındayım, oğlumun yanına sığınmışım. 16 bin 800 lirayla nasıl geçineceğim? Şimdi oradan bir simit alacağım öğle yemeği yiyeceğim. Yazık değil mi? Yazıklar olsun, başka hiçbir şey demiyorum” diyerek durumunu anlattı.

CANIM ÇEKTİ ALAMADIM

Bir başka vatandaş, “Ben emekli olarak, yeni yıldan da umutlu değilim. Mesela sağlık konusunda, randevu almaya çalışıyorum alamıyorum. Biraz önce kestaneciye baktım, canım çekti alamadım. 7 tane torunum var. Bayram geliyor, seyran geliyor, yılbaşı geliyor, çocuklara birer tane ufacık bir hediye almaya çalışsan maaşın yetmiyor. Hak, hukuk meselesi var; kızlarımızın, kadınlarımızın güvenliğinde sıkıntı var; çözüm yok” ifadelerini kullandı.

KİMSENİN ÖZGÜRLÜĞÜ YOK

Hukuk sorununa dikkat çeken dertli bir vatandaş, "Can güvenliğimiz yok, en önemlisi o. Ülke hiç bu kadar dibe vurmamıştı. Vaziyet hiç güzel değil. Korkuyorum biz de mi içeri gireceğiz; herkes içerde. Kimsenin bir özgürlük hakkı yok; sağı da solu da içerde" derken, piyango kuyruğundaki bir vatandaş da bugüne kadar kendisine amorti bile çıkmadığını belirterek, ”Yine de deniyoruz. Her şeye zam geliyor, bir şey alamıyorsun. Ev kiraları pahalı… Umut işte” diye konuştu.