Yeniçağ Gazetesi: Okul çantasının altında velilerin beli bükülüyor

Zorunlu bağış uygulamaları, kayıt ücretleri, servisler için istenen fahiş rakamlar, defterden kaleme, boyadan çantaya kadar artan maliyetler, velilerin bütçesine büyük yük getiriyor

GİDERLER KATLANDI

Okullar yarın açılıyor. Eğitim Sen de tüm Türkiye’de eylem yaparak eğitim maliyetlerinin ağırlığına dikkat çekti. Yapılan açıklamalarda, "Yeni öğretim yılına girerken öğrenciler ve veliler, artan okul ve kırtasiye masraflarıyla karşı karşıyadır. Son yıllarda derinleşen ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı eğitim giderlerini de katlamıştır. Kayıt ücretleri, zorunlu bağış uygulamaları, okul kıyafetleri, artan servis ücretleri ve kırtasiye ürünlerine gelen fahiş zamlar, dar ve orta gelirli ailelerin bütçesine büyük yükler getirmektedir” denildi.

EŞİT EĞİTİME DARBE

Velilerin maliyetler karşısında ne yapacağını bilemez duruma getirildiğini belirten Eğitim Sen, “Defterden kaleme, boyadan çantaya kadar her kalem ürün aile bütçesini zorlarken; ilkokul seviyesindeki bir öğrencinin çantası ortalama 2 bin 800 ile 3 bin 800 lira, ortaokul ve lise seviyesindeki bir öğrencinin çantası ise 4 bin –5 bin 800 lira arasında dolmaktadır. Bu rakamlar, dar gelirli ailelerin çocukları açısından eğitimdeki eşitsizlikleri derinleştirirken, nitelikli ve eşit eğitim hakkı her geçen gün daha da zorlaşmaktadır” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 60’LIK ARTIŞ

TÜİK’in düşük enflasyon rakamlarına rağmen eğitim masraflarındaki ortalama artışın yüzde 60’ın üzerinde olduğu belirtilen açıklamada şunlara yer verildi: Enflasyon rakamlarına göre geçen yıl 100 liralık bir defter 133 lira olmalıyken kırtasiyede 160 liradan fazla bir fiyata satılıyor. 22 bin lira maaş alan bir asgari ücretli, ortalama 4 bin lira kırtasiye harcaması yapmak durumundadır ki, bu gelirinin yaklaşık yüzde 20’sine denk gelmektedir. Veliler eğitim masraflarını karşılayabilmek için ya borçlanmakta ya da başka temel ihtiyaçlarından feragat etmektedir.