Yeniçağ Gazetesi: Ölen Narin değil insanlıktı vicdandı

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Narin cinayetindeki sır perdesi hâlâ aralanmadı

Narin Güran'ın boynundaki izlerden boğularak öldürüldüğü belirlendi. Ayağında da kırık tespit edildi. Soruşturmada anne, baba, 2 ağabeyi, tutuklu amcanın eşi, çocukları ve Narin'in 3 amcasının da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan bu yana aranan Narin Güran'ın cansız bedeni köye 1.5 km uzaklıkta Eğertutmaz Dere yatağında bulunmuştu. Üzeri taşla örtülmüş bir çuvalın içinde bulunan küçük kızın, boynundaki izlerden boğularak öldürüldüğü belirlendi. Ayağında da kırık tespit edildi. Soruşturmada anne, baba, 2 ağabeyi, tutuklu amcanın eşi, çocukları ve Narin'in 3 amcasının da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.

Eğertutmaz Deresi ve çevresinde ekiplerce inceleme yapıldı. Narin'in cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Narin'in cansız bedenini ağabeyi B.G. (20) teşhis etti. Soruşturmada bir başsavcıvekili ile üç savcı daha görevlendirildi. Narin'in annesi Yüksel, babası Arif Güran, 2 ağabey, tutuklu amcanın eşi, 3 amcanın da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Öte yandan sadece tutuklu amcanın değil, gözaltına alınan diğer aile bireylerinden bazılarının da olay günü ile sonrasına ait arama ve mesaj kayıtlarının silindiğinin, hatta sim kart ve telefon değişikliklerinin yapıldığının anlaşıldığı öğrenildi. Babaya ait telefonda ise bu türden bir işleme rastlanmadı.

Öldürülmesiyle Türkiye'yi yasa boğan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili soruşturma sürerken, gizli tanık detayı dikkati çekti. Gizli tanığın, köyün muhtarı olan amcanın, kendisini aradığını, Narin'in cesedini saklaması için yardım istediğini söylediği öne sürüldü. Gizli tanık, muhtarın, cesedi saklaması için kendisine 200 bin lira teklif ettiğini, kendisinin de Narin'in cesedini bir süre köy çevresinde dolaştırdığını, daha sonra da aramaların sona erdiği, dere yatağına gömdüğünü itiraf ettiği iddia ediliyor. Ancak Narin'in neden öldürüldüğü ise hala netlik kazanmadı.

Narin'in ölümüne ilişkin savcı tutanağı ortaya çıktı. Tutanakta cesetten toplamda 91 örnek alındığı, belirtilerek şunlar kaydedildi:

Adli Tıp uzmanları, ilk izlenimlerinde cesette ciddi anlamda çürüme başlamış olduğundan somut bir beyanda bulunmanın mümkün olmayacağını, yapılan otopsi işleminde bu aşamada gözle görünür bir kesici-delici alet veya ateşli silah yaralanmasının, iç kanama bulgusunun elde edilemediği, çürüme sebebiyle ölüm zamanına ilişkin bir beyanda da bulunulamayacağını, kesin ölüm sebebinin İstanbul Adli Tıp Kurumu'nca belirleneceği ve bu sürecin 15 gün olacağı belirtildi.

Narin Güran için Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Batı Karakoç mahalle camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törende konuşan imam, "Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır, insanlığımızdır. Cenabı Hak bizi vicdan sahibi insanlardan eylesin. Narin'imiz cennettedir. Masum yavrumuzdur. Emin olun cennettedir. Bunun mutlaka hesabı sorulacaktır." ifadelerini kullandı. 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. Törene, Narin'in yakınlarının yanı sıra, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Milletvekili Mehmet Sait Yaz, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da katıldı.

Narin'in cenaze törenine katılan çok sayıda kadın, Kürtçe ağıt yaktı. Yürütülen soruşturma kapsamında aralarında aile üyelerinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.