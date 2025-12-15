Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

Ömrün sonbaharında sürünerek yaşıyorlar

Bir yanda gündüz sokaklarda mendil satıp, akşam tuvaletsiz ucuz otel köşelerinde aynı odayı 3 kişi paylaşan emekliler, diğer yanda çöplerden kâğıt toplamak zorunda kalan 70 yaşındaki kanser hastası

EMEKLİ OLUP RAHAT EDECEKTİ

Ekonomik krizin etkisiyle çalışmak zorunda kalan emeklilerin sayısı gün geçtikçe artarken, İstanbul'da yaşayan 70 yaşındaki emekli Tahsin Uzun da, cilt kanseri olmasına rağmen geçinemediği için kâğıt toplayarak yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Sağlık sorunlarına rağmen her gün kilometrelerce yol yürüyerek çöplerden kâğıt topluyor. Yıllarca çalıştıktan sonra emekliliğinin kendisi için dinlenme değil, daha ağır bir mücadeleye dönüştüğünü anlatıyor. Artan kira, gıda ve sağlık giderleri karşısında emekli maaşının yetersiz kaldığını söyleyen Tahsin Uzun, “Emekliyim ama geçinemiyorum. Üstelik de hastayım” sözleriyle yaşadığı durumu özetliyor.

ENGELLİ MAAŞIYLA SEFALET

Ankara Ulus’ta ise gündüzleri parklarda mendil satan veya bulabildikleri işlerde çalışan emekliler, akşamları ise günlük ücreti 200 liradan başlayan otellerde kalıyor. Tuvalet ve banyonun olmadığı odalar, düşük fiyat nedeniyle daha çok tercih ediliyor ve 2, üç kişi aynı odada yatıyor. Yüzde 80 engelli 66 yaşındaki Orhan Gürledik’in tek geliri 6 bin 450 liralık engelli maaşı. Otele günlük 200 lira öderken, geçinebilmek için mendil ve kalem satıyor. Gürledik, “Zeytin alamıyoruz, peynir alamıyoruz hiçbir şey alamıyoruz. Ev kiraları pahalı, her şey pahalı" dedi. 52 yaşındaki Abdullah da “Bu bizimkisi yaşamak değil” diye konuştu.