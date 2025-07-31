Yeniçağ Gazetesi Ordu İl Temsilcisi dolandırıldı

Ali Yazan/ Ordu

25 Temmuz Cuma günü Facebook sosyal medya hesabından dikkatini çeken dron reklamına tıklayan gazeteci Ali Yazan drone’nin sayfasındaki kişi ile irtibata geçti.

Drone sahibi ile tanışan Yazan, satıcının adresini, telefon numarasını talep etti. Bu sırada Drone’nin net görüntülerini gönderen satıcı Ali Yazan ile anlaştı.

Sosyal medyada 14.000 TL görünen dronen pazarlığı 13.000 tl ile sonlandı. Satıcı, Yazan’a iban numarasını gönderdi. 26 Temmuz Cumartesi günü Denizbank hesabından 13.000 TL ödeme yapan Yazan karşı tarafa dekontu gönderdi.

Olay sonrası satıcı Ali Yazan’a ulaşıp sekreterine gönderdiğini ifade etti. Muhasebeci Ali Yazan’ı arayıp “MNG Kargo bizden dronenin kargolanması için sigorta yapılması gerektiğini söyledi” dedi.

Orada ödeme yapılan makbuza ödemeyi ne için yapıldığına dair açıklama kısmına DJI Mini 3 Pro Drone olduğunu açıkla yazılması gerektiği söylendi.

Ali Yazan’ın ise "muhasebeciye biz ödemeyi yaptık bankalar kapalı olduğundan dolayı bu şekilde açıklama yazamayacağını" belirtti.

Muhasebeci drone MNG Kargoya bu şekilde verileceğini söyleyerek ve pazartesi telefon açacaklarını beyan etti.

Kargo tarafından Ali Yazan’a takip kod numarası gelmeyince pazartesi günü drone satan kişileri aradı yalnız telefonlara cevap veren olmadı.

Ali Yazan’da Samsun’daki MNG Kargoyu arayarak paketini sordu. Kargo görevlisi Ali Yazan adına kargo olmadığını ifade etti. Yazan satıcıya Yeniçağ Gazetesi Ordu İl Temsilcisi olduğunu söyledi. Satıcı ise kendisinin Konya Sönmez Oto Lastik ve Rot Balansçı olduğunu ifade etti.