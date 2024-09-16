Yeniçağ Gazetesi: Orta gelirli fakirleştirilip zengine servet ekliyorlar

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"22 YILDIR BİLİNÇLİ OLARAK ÜLKENİN İÇİNİ SOYDULAR"

Ekonomist Bartu Soral, Türkiye'de meşru yollardan yürüyen bir sistemin olmadığını belirterek, faiz-kur politikasının yanı sıra, birçok yoldan orta gelir grubu yoksullaştırılarak zengin kesime servet transferi yapıldığını kaydetti.

Zafer Partisi Ekonomi ve Kalkınma Komisyonu Başkanı ekonomist Bartu Soral, Türkiye'nin 22 yıldır iktisadi anlamda bilinçli izlenen politikalarla içinin soyulduğunu söyledi. Türkiye'de meşru yollardan yürüyen bir sistemin olmadığını belirten ekonomist Bartu Soral, faiz-kur politikasının yanı sıra, birçok yoldan orta gelir grubu yoksullaştırılarak zengin kesime servet transferi yapıldığını kaydetti. Zafer Partisi Ekonomi ve Kalkınma Komisyonu Başkanı Bartu Soral, uzun bir süredir sabit ücretlerin gayrisafi milli hasıla içindeki payı düşürülürken, şirketlerin bankaların karlarının yükseldiğini söyledi. Ekonomist Soral bu politikayı da şöyle açıkladı:

"Enflasyonla mücadele politikası, talebi kısmak üzerine kurulu. İşçi memur emeklinin geliri sürekli geriliyor. Emekli ortalama 12 bin 500 lira, asgari ücretli de 17 bin lira ücret alıyor. Bu yıl ilk 6 ayda tüketim malları ithalatı yüzde 19 yükseldi. İsviçre'den gelen milyarlık saatleri ithal saatleri, işçi emekli mi alıyor? Büyük holdinglerin büyük inşaat şirketlerin patronları üst düzey yöneticiler, hatta hiç vergi mükellefi olmadan milyon dolarları olanlar satın alıyor. Özellikle büyük inşaat şirketleri, bazı büyük holdinglerin 3 yıldır vergi ödemediği ortada. Nasıl ödemiyor? Muafiyet, indirim ve istisnalarla kanuni tanınan haklarla ödemiyorlar. İstisna, indirim ve muafiyetle ödenmeyen vergi 1 trilyon 100 milyar lira. Gelir İdaresi’nin açıklaması var; Y.Ġ vergi mükellefi değildir. Bu şahıs 2022'de 14 milyon TL'ye Bentley otomobil ve Porsche almış. Ama vergi mükellefi değil. Talebi oluşturan bunlar, kısılması gereken talep bu kesim. Bir diğer konu, kur korumalı mevduat için bu kesime 1 trilyon 235 milyar lira faiz ödendi. Kur korumalı mevduattan vergide alınmıyor. Bunlar küçük hesaplar değil. Yüzde 90'ı 11 milyon TL'nin üzerinde olan hesaplar. Burdan da servet aktarımı yapıldı. Bu üst gelir grubunun tasarrufundan harcamalarından vergi alınmazken, çiftçinin, üreticinin benzin ve mazotundan yüzde 44 ÖTV, yüzde 20 KDV alıyor. Akaryakıttan alman vergi zincirleme fiyatları yükseltiyor, enflasyonu yukarı itiyor. Çiftçinin, üreticinin ana girdisi fiyatları tırmandırınca gıda enflasyonu ile karşı karşıya kalıyoruz. Dünyada gıda fiyatları düşerken, Türkiye'de yükseliyor. Fiyatlar tırmanırken, beklenti enflasyonu ile emekliye ücretliye yüzde 8 maaş ücret zammı yapılacağını açıklıyorlar. Bu durumda orta gelir grubu yoksullaştırılarak, izlenen bilinçli politika ile zengin daha zengin noktaya getiriliyor. Bu bilinçli tercihtir. Geniş halk kitlelenini yoksullaştırarak, belli bir kesime servet transfer ediyorlar. Bu AKP'nin yıllardır uyguladığı politikadır” dedi.

Vergideki dağılıma bakıldığında adaletsizliği 22 yıldır Maliye'nin politikalarına da yerleştirdiklerini söyleyen Zafer Partisi Ekonomi ve Kalkınma Komisyonu Başkanı ekonomist Bartu Soral, "2000'de dolaylı ve dolaysız vergilerin payı vergi gelirleri içinde yüzde 50-50 idi. Bugüne baktığımızda dolaylı vergilerin yani ÖTV-KDV gibi, gıdadan her türlü mal ve hizmete kadar ödenen vergilerin payı vergi gelirleri içinde yüzde 68. Doğrudan vergiler, yani gelirler, kurumlar vergisi gibi ödenmesi gereken vergilerin payı ise yüzde 32'ye indi. 2002'den bu yana AKP iktidarı 13 kez vergi affı çıkardı. Vergi affı dediğiniz konu, vergi kaçıranı temize çıkarma operasyonudur. Vergisini zamanında ödeyenler ise cezalandırılmaktadır. Her 1.5 yılda bir vergi affı çıkarıyorlar. Uyanık kesim devlete vergisini ödemeyerek bu parayı kendi finansmanında kullanıyor, 'nasıl olsa vergi affı çıkacak' diye" dedi. Ekonomi Servisi

'FAİZ İNDİRİMİ EN ERKEN ARALIK'TA'

Ekonomist Bartu Soral, yıl sonuna kadar faiz indirimi beklemediğini, en erken, faiz indiriminin Aralık'ta yapılacağını belirterek, “Şayet indirseler bile 1 puan yani yüzde 49'a indirir, o da psikolojik olarak beklentiye cevap vermek için. Daha fazla indiremez, çünkü uluslararası piyasalardan para bulmak zorundalar. Yabancı yatırıma düşük faize gelmez. Bunu biliyorlar. Türkiye bugün bıçak sırtı gidiyor. Çünkü, 22 yıldır Türkiye'nin içini bilinçli politikalarla iktisadi anlamda soydular" diye konuştu.

Sanayide Üretimin düşmeye başladığın belirten Bartu Soral, çok sıkıntılı günlerin Türkiye'yi beklediğini, iflasların ve işçi çıkarmaların yıl sonuna doğru hızlanacağını, 2025'te bu günlerin bile aranacağını söyledi.