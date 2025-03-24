Yeniçağ Gazetesi: Öyle de yenileceksin böyle de yenileceksin

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Kara lekeyi el birliğiyle söküp atacağız

Medya AŞ. dosyası kapsamında tutuklanan ve “Kent Uzlaşısı” suçlaması kapsamında ise serbest bırakılan İBB Başkanı İmamoğlu, “Demokrasimize yapılan bu darbeyi, bu kara lekeyi el birliğiyle söküp atacağız” diyerek kararlara tepki gösterdi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında 19 Mart sabahı gözaltına alınan İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında tutuklandı.

Hakimlik ‘terör’ soruşturmasında ise savcılığın tutuklama talebinin reddedilmesine karar verdi. İBB iştiraki MEDYA AŞ. üzerinden yürütülen “Yolsuzluk” soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheliler savcılığın tutuklama talebenin ardından hakimliğe sevk edildi.

“Suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “ihaleye fesat karıştırma”, “rüşvet almak”, “irtikap” ve “kişisel verileri ele geçirmek” suçlarından 5 şüpheli, “suç örgütüne üye olmak”, “rüşvet almak” ve “rüşvet vermek” suçlarından ise 84 zanlının tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlikteki işlemleri sona erdi.

Hakimlik, İBB Başkanı İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın da aralarında bulunduğu 48 şüphelinin tutuklanmasına hükmederken, 41 zanlı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı. Başsavcılığın bazı serbest bırakma kararlarına itiraz edeceği öğrenildi.

“Kent Uzlaşısı” soruşturması kapsamında ise, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan’ın üzerlerine atılı “PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işledikleri” iddiasıyla şüphelilerin kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olduğu, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı, bu doğrultuda tutuklamanın ölçülü olduğu kanaatine varıldığı dile getirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının, İmamoğlu’nun “terör” soruşturmasında serbest bırakılmasına itiraz edeceği öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik “yolsuzluk” ve “terör” soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sulh ceza hakimliğince tutuklanmasına ilişkin İstanbul Valiliğine bilgilendirme yazısı gönderdi.

Başsavcılığın İstanbul Valiliğine gönderdiği yazıda, İBB Başkanı İmamoğlu’nun üzerine atılı “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek”, "rüşvet almak” ve “kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak” suçlarından sevk edildiği İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında kuvvetli suç şüphesi olduğu gerekçesiyle tutuklandığı kaydedildi.

Yazıda, İmamoğlu’nun üzerine atılı “silahlı terör örgütüne yardım etmek” suçundan ise aynı hakimlikçe bu aşamada tutuklama tedbirine gerek bulunmadığı gerekçesiyle bu talebin reddine hükmedildiği aktarıldı.

Şişli Belediye Başkanı Şahan’ın “silahlı terör örgütüne yardım etmek” suçundan hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığına dikkati çekilen yazıda, Beylikdüzü Belediye Belediye Başkanı Çalık’ın ise “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” ve “irtikap” suçlarından sevk edildiği İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğince kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığı ifade edildi.

Haber Merkezi