Yeniçağ Gazetesi: Pahalılığın biteceğine inanan kimse kalmadı!

PAHALILIĞIN BİTECEĞİNE İNANMAYAN KİMSE KALMADI!

Eylül ayında pazar ve markette marul yüzde 65,1, sivri biber yüzde 54, kabak yüzde 38,8 zamlandı. Üreticide 4 lira olan patates tezgâhta 19 liraya, 11 lira olan kabak 46 lira 49 kuruşa satıldı. Fiyat artışları karşısında vatandaş da "iktidardan umut yok. İşimiz Yüce Allah'a kaldı" diye dert yandı.

TEZGAHLARA YANAŞILMIYOR

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üretici ve market fiyat değişimlerini açıkladı. Buna göre, eylül ayında markette 36 ürünün 29'unda fiyat artışı, 7'sinde ise fiyat azalışı görüldü. Eylül ayın da markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 65,1 ile marul oldu. Maruldaki fiyat artışını yüzde 54 ile sivri biber, yüzde 38,8 ile kabak, yüzde 37,7 ile patates ve yüzde 20,1 ile yeşil soğan takip etti.

FİYAT FARKI PATATESTE

Eylül ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 335,5 ile patateste görüldü. Patatesteki fiyat farkını yüzde 308,7 ile kabak, yüzde 250,4 ile marul takip etti. Üreticide 4 lira 38 kuruş olan patates markette 19 lira 8 kuruşa, 11 lira 38 kuruş olan kabak 46 lira 49 kuruşa, 18 lira 14 kuruş olan marul 63 lira 58 kuruşa, 13 lira 38 kuruş olan patlıcan 43 lira 85 kuruşa ve 13 lira 50 kuruş olan havuç 42 lira 96 kuruşa satıldı.