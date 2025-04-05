Yeniçağ Gazetesi: Pahalılık emekliye hayatı zehir etti

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PAHALILIK EMEKLİYE BAYRAMI ZEHİR ETTİ

Toruna harçlık veremeyen, çocuğuna bayramlık alamayan, evine bayramlık çikolata dahi koyamayan emekli Şeker Bayramı'nı hüzünlü geçirdi, Eski Türkiye'nin bayramlarını aradı.

Hayat pahalılığı "Nerede o eski bayramlar' dedirtti.. Yeni Türkiye'nin şeker bayramı, Eski Türkiye'nin torunlar, çocuklar ve küçülmeyen porsiyonlarla etlisi, zeytinyağlısı çorbası, tatlısıyla bir sofrada geçen Ramazan Bayramı'nı arattı. TÜİK, yıllık enflasyonu yüzde 38,10 olarak açıkladı, milletten itiraz geldi. Vatandaşlar enflasyonun, bu rakamlardan daha çok hissedildiğini belirterek, geçim sıkıntısı yaşadıklarım dile getirdi.

Emekli Güler Doğan, "Bir kalıp peynir 300 lira. Çocuklara bayramlık bile alamadık. Torunlar, harçlık verdiğimde 'Bu ne babaanne? diyorlar. 15-20 lira zor veriyorum. Yok ki veresin" dedi. Emekli Seçil Çaycı da, “TÜİK'in açıkladığı rakamlar doğru değil. Elektrik, su, doğal gaz faturalarımı öderken zorlamıyoruz, yetişemiyoruz. Asgari ücretle ev kirası verenler var. Sessizce her şeye zam geliyor" diye konuştu.

Emekli Ali Savaş, "Aldığımız maaş yetmiyor. Daha Ramazan Bayramı ikramiyesini de almadım. Onu Tayyip Erdoğan'a bağışlıyorum. Salatalık, 1 kilo portakal, 1 kilo da elma aldım 250 lira tuttu. Misafir gelecek diye aldım, yoksa bu parayı veremem" diye konuştu. Emekli Müslüm Duru da şunları söyledi: "Yeter ki enflasyon sabit kalsın. Maaşımıza zam yapılmamasına razıyım. Bir dengesizlik var. Emekli maaşı bana yetmiyor. İki tane oğlum yanımda yaşıyor. Evelenemediler. Çünkü hayat pahalı. Bayram ikramiyesini de daha çekmedim. Çekersem biter diye korkuyorum."

Metin Kıvrak ise, "Bundan 20 sene önce çok iyiydi. 10 lirayła pazara gidip fileyi dolduruyorduk. Şimdi 2-3 bin lirayla gidiyoruz, ne et alabiliyoruz ne başka bir şey... Ekonomi bayağı zayıfladı. Torunuma bin lira vermem gerekirken 50 lira verebildim" diye konuştu. Emekli İlyas Çalı ise "Kiraya ve gıdalara yüzde 50-70 zam geldi. Bize 2 bin 500 lira zam geldi. Bu da cebimize girmeden gidiyor" dedi. Bir başka emekli ise "Bu bayram çok huzursuz geçti. 16 milyonun seçilmiş belediye başkanı içeriye atıldığından döviz yükseldi, borsa düştü. Ülke iyi olmasa biz nasıl iyi olabiliriz" ifadelerini kullandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan emekli vatandaşlar bayramı buruk geçirdiklerini söyledi. Bir emekli vatandaş, "Ben 20 bin lira emekli maaşı alıyorum ve 7 bin lira kira veriyorum. Gerisini siz hesap edin, yetmiyor" dedi. Bir başka emekli ise "Bu bayram çok huzursuz geçti. 16 milyonun seçilmiş belediye başkanı içeriye atıldığından döviz yükseldi, borsa düştü. Ülke iyi olmasa biz nasıl iyi olabiliriz" ifadelerini kullandı. Bir emekli, "Ekonomiden uzun süredir rahatsızız. Cebin boş olunca pazara çıkmanın ne anlamı var? Bayram benim için iyi geçmedi, buruk bir bayram oldu. Bu bayram ülkemiz için de buruk geçti. Bir gecede döviz nereye vardı, nereye gitti? Ben iki maaş alıyorum; biri hanımdan, biri kendinden. Harcamalarımıza göre iki maaş olunca yetiyor ancak tek maaşla geçinmek mümkün değil. Zaten uzun yıllardır et almıyorum. Asgari ücretle ve emekli maaşıyla Nazilli gibi bir yerde 12-13 bin lira kira vermek mümkün mü? Üstelik bu şartlarda 700 lira verip et yemek de imkânsız" dedi.

Emekli bir öğretmen ise "Bir vatandaş emekliye ayrıldığında çok rahat şekilde bir ev alabiliyordu, çocuğunu evlendirebiliyordu. Şimdi ise emekli olduğunda bir dairenin odasını bile alacak durumda degil. Geçinmesi mümkün değil. Daha önce çocuklarımızı İstanbul'da, Ankara'da, İzmir’de okutabiliyorduk, şimdi okutmak mümkün değil. Pazara çıktığınızda istediğimiz şeyi alamıyoruz; fiyatlar çok yüksek. Bu bayram çok huzursuz geçti. 16 milyonun seçilmiş belediye başkam içeriye atıldığından döviz yükseldi, borsa düştü. Ekonomi uzmanlarının söylediklerine göre ülkemiz 25-26 milyar dolar zarara uğradı. Ülke iyi olmasa biz nasıl iyi olabiliriz? Kasaba hiç gitmiyoruz. Eskiden bir tavuk alıyorduk, şimdi tavuk almak da mümkün değil diye konuştu.