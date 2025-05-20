Yeniçağ Gazetesi: Pazara alışverişe çıkan isyan ediyor!

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VATANDAŞIN ORTAK İSYANI: GEÇİNEMİYORUZ

Pazarda fiyatları gören vatandaş tepki gösterdi: "Devlet büyükleri gümbür gümbür para harcıyor, biz borçla şatafat içinde yaşıyoruz", "14 bin 500 lirayla geçinemiyoruz. Şu üzerimdeki 4 senelik mont, pantolon 3 senelik, ayakkabıyı da oğluma verdi.

Alibeyköy Pazarı'nda alışverişe gelen vatandaşlar, ekonomide iyiye gidiş ola cağına ilişkin umutlu olmadığım belirtti. Bir vatandaş "Umudum yok. Sıkıntı büyük" derken, bir diğer vatandaş ise, "Gitgide daha kötüye gidiyor, iyiye gitmiyor. Cebimizde demetle parayła geziyoruz ama hiç bir şey alamıyoruz" şeklinde yanıt verdi.

Pazara alışverişe gelen iki kardeşten biri "Çok umutlu değilim. Ekonomik şartlar çok zorluyor insan, kiralar, market alışveriş işleri, faturalar bunlar oldukça zorluyor" derken diğeri ise kız kardeşinin sözlerine katılmadığını söyleyerek, "Harcarken ekonomini düşünmüyoruz, sonra da geçinemiyoruz diyoruz. Kendi adıma düşünürsem, ciddi anlamda zorlandığımı düşünmüyoruz" diye konuştu. Pazara alışveriş yapan ve bilgisayar mühendisiliği okuduğunu söyleyen bir genç, "Daha var almak istediklerim ama fiyatlara baktım ve vazgeçtim" diyerek, bir öğrenci olarak düşüncelerini şöyle aktardı: "Onların' dediklerine göre, onu alma, bunu yapma, oraya gitme buraya gitme diye hayatımı geçiriyor olsam pek sorun yaşamam ama bu devirde bence öyle bir ihtimal yok. Bir kahve içmeye gidiyorum mesela, 250-300 lira rahat gidiyor. En son sinemaya ne zaman gittiğimi hatırlamıyorum mesela. En son ne zaman güzel bir mekanda oturup eğlendiğimi hatırlamıyorum. Gitsem de, en ucuz yer burada mı diye geçiyoruz genelde. Üzücü bir durum ve ne yapabiliriz bilmiyorum açıkçası. Allah sonumuzu iyi etsin"

Bahri Bilal isimli vatandaş da. "Gidişat umutlu göstermiyor. Geçinemiyoruz. 14 bin 500 lirayla nasıl geçinilir? Şu üzerimdeki 4 senelik mont, pantolon 3 senelik, ayakkabı belli zaten, o da oğlumun verdiği ayakkabı Yani ayakkabı alamıyorum düşünün" derken, bir başka vatandaş, "Enflasyonun düşeceğine umudum yok. Sıkıntı buyük. Gidişat hep kötüye gidiyor, iyiye gittiğini hiç görmüyoruz" dedi. Bir vatandaş ise "Gitgide daha kötüye gidiyor. Paranın değeri ölüyor. Cebimizde demetle parayla geziyoruz ama hiçbir şey alamıyoruz. Dar gelirli aile için şu dönem çok zor bir dönem" ifadelerini kullandı.

Şerif Berdici isimli vatandaş da şunları söyledi: "Enflasyon düşmüyor. Bu döviz kuruyla maliyetleri düşürmeleri mümkün değil. Bugün doğru adımlar atılsa, belki bir seneye rahatlamaya başlarlar. Fiyat artış hızı yavaşlıyor ama fiyatlar artmaya devam ediyor. Enflasyon düşmesi yanıltıcı bir ifade. Fiyat artışı devam ediyor. Yılda yüzde 40 artmıyor da yüzde 30 artıyor fiyatlar. Ama artıyor yine. Alışverişin azalması lazım enflasyonu düşürebilmeniz için. Alışveriş tam gaz devam ediyor, borçla harçla insanlar bir şekilde alışveriş yapıyorlar. Bunun bitirilmesi lazım bir şekilde. Ama devlet büyükleri gümbür gümbür para harcayınca, vatandaşı ikna edemezsiniz ekonomide bir çarpıklık olduğuna. Şu anda borçla şatafat, içinde yaşıyoruz. Yöneticilerin tasarruf etmelerini beklemiyorum, öyle bir anlayış yok onlarda." Bir vatandaş, "Yarı aç, yan tok geçiniyorum. Ne yapacaksın" derken, Damla Tarhan da "Gittikçe daha kötüye gidiyoruz. Memnun değilim açıkçası" diye konuştu. Zuhsal Aksay isimli vatandaş "Ekonomik şartlar çok zorluyor insanı, kiralar, market alışverişleri, faturalar bunlar oldukça zorluyor. Yeni emekli oldum. Şu anda normal geçiniyorum, birikmiş param vardı o yüzden. Normal şartlarda bu parayla geçinemem" dedi. Hatice Güler Fettahoğlu, "Şu an ekonomik olarak bazı sıkıntılar elbette var günümüzde ama insanların sosyal yaşantıları da ekonomik giderlere göre çok fazla. Bu anlamda, harcarken ekonomimizi düşünmüyoruz, sonra da geçinemiyoruz diyoruz. Ben kendi adıma zorlanmıyorum. Kendi harcamalarımla, kendi gelir düzeyimle çok zorlanmıyorum. Bu kişiden kişiye farklı olabilir, aile yapıları, ge-niş aile, dar aile, bunlara göre farklılık gösterebilir. Ama kendi adıma düşünürsem, ciddi anlamda zorlandığımızı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Osman Ağıl da "Enflasyon düşüyor diyorlar da, hiçbir şeyin düştüğü yok. Bize yansımıyor. Ne zaman bize yansır, önemli olan o. Ben yorumcuları dinliyorum, bize 4-5 sene sonra yansıyacakmış enflasyonun düşmesi. Zor yani. Ben kılı kılına geçiniyorum" dedi.