Yeniçağ Gazetesi: Piyasalar darbe yedi halk yüzde 10 fakirleşti

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İMAMOĞLU DEPREMİ! ANKARA’YA ATEŞ DÜŞÜRDÜ

İBB Başkanı İmamoğlu ve 84 kişinin gözaltına alınmasıyla, piyasalarda yaşanan 8-15 şiddetindeki deprem, ekonomide bomba etkisi yaptı. Bir günde yüzde 15 devalüasyon yaşandı borsa yüzde 8.72 çakıldı. Türkiye'nin borçlanma faizi yüzde 175'e fırladı. Merkez Bankası harekete geçti, yeniden döviz satışına başlayacağını açıkladı. SPK borsadaki şirketlerin hisse geri alım kararını duyurdu. Devalüasyonla halk iki günde yüzde 10 fakirleşti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 84 kişi ile birlikte gözaltına alınma kararının ardından, Türkiye'de piyasalar 8 şiddetinde deprem yaşadı. Dövizdeki değer kaybıyla halk iki günde yüzde 10 fakirleşti.

Türkiye'nin borçlanma maliyeti son iki yılın zirvesine çıktı. TL'nin dolar ve Euro karşısındaki devalüasyonu önceki gün yüzde 15'i aştı. Merkez Bankası bu hızlı değer kaybını durdurmak için önceki gün 10 milyar dolar sattı, gram altın 4 bin TL'yi aştı, Merkez'in döviz satışıyla akşam kapanışta gram altın 3 bin 700 liraya indi. Dün de Merkez Bankası, "döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurların da gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi" amacıyla TCMB nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacağını duyurdu. Dün dolar kuru 38 TL'den Euro da 41.25TL'den işlem gördü. Borsa bir günde yüzde 8.72 değer kaybederek, 15 Temmuz'daki yüzde 7'lik değer kaybını aştı. Başta Morgan Stanley olmak üzere bir çok yabancı kuruluş borsadaki hisselerini satarak, sıcak parayı yurt dışına transfer etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalarda yaşanan hareketliliğe ilişkin açıklama yaptı. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor."

İktisatçılar, Hazine Bakanı Şimşek'in 2 yıldır sürdürdüğü programın çok büyük yara aldığını ve piyasalardaki güvensizliğin enflasyonu yeniden yükselme trendine sokacağına dikkat çekti.

Offshore piyasada Türk lirası borçlanmanın maliyeti son iki yılın en yüksek seviyesine çıktı. Bloomberg'in haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına almasının ardından Offshore piyasasında Türk lirası borçlanmanın maliyeti son iki yılın en yüksek seviyesine çıktı. Offshore vadeli zımni getiri olarak bilinen oranlar, son siyasi kargaşanın ortaya çıkmasından önce yüzde 38'in biraz altında iken, dün sabah saatlerinden yüzde 175 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın döviz satacağını açıklamasının ardından dün dolar 38 liradan, Euro da 41.24 TL'den işlem gördü. Merkez Bankası'nın ardından harekete geçen Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), borsada önceki günkü çakılmamın devam etmemesi için işlem gören şirketlerin hisse geri alımlarıyla ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu. Buna göre, şirketler yönetim kurulu kararıyla geri alım yapabilecek ve bu karar genel kurulda ortakların bilgisine sunulacak. Ayrıca, geri alınan hisseler, alım tarihinden itibaren 30 gün boyunca satılamayacak.

Satış sürecinde "ilk giren ilk çıkar" yöntemi uygulanacak ve hisseler en fazla üç yıl içinde elden çıkarılabilecek. SPK'nın bu kararı açıklamasının ardından hafif yükselişle açılan BİST 100 gün boyu yatay seyrini sürdürdü. Altın fiyatları 19 Mart'ta tarihi seviyelere çıkarak rekor kırdı. Spot piyasada ons altın 3.038,93 dolara ulaşırken, gram altın 4.068 TL ile zirve yaptı. Dolar/TL kurundaki sert yükseliş, gram altının ilk kez 4 bin TL'yi aşmasına neden oldu. Kurdaki tırmanışa Merkez Bankası'nın 10 milyar dolar satarak müdahale etmesi, gram altın fiyatının da 3 bin 700’lere kadar gerilemesini beraberinde getirdi, dün sabah da gram altın 3 bin 721 liradan açıldı. Ancak bu seviyenin ardından kademeli bir düşüş yaşandı ve gram altın 3.700 TL civarına geriledi.