PKK açılımında yeni aşamaya hızlı girildi

Bahçeli, “Milletvekilleri PKK’nın kurucu önderi Öcalan’la İmralı’da yüz yüze görüşsün” dedi, suça karışmayan PKK’lılara af istedi. Meclis’teki DEM Parti Grubunda “Biji Serok Apo” sloganları atıldı.

İlk ağızdan mesaj alınmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Öcalan Meclis’te konuşsun” çıkışının ardından başlayan yeni açılım sürecinde ikinci aşama için çağrıda bulundu. Bahçeli, “Gerekirse Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda görev yapan milletvekillerinden bir grup İmralı’ya giderek yüz yüze görüşme sağlamalı, mesajlar ilk ağızdan alınmalı ve kamuoyuyla paylaşılmalıdır” dedi.

Bizi bağlayan o açıklama

PARTİSİNiN Meclis Grubu’nda konuşan Bahçeli, “Bunda çekinilecek bir husus görmüyorum. Bizi bağlayan açıklama 27 Şubat İmralı açıklamasıdır” dedi. Suça karışmayan PKK’lıların ailesi ile kavuşması gerektiğini de savunan Devlet Bahçeli, “PKK’nın kurucu önderliği, SDG ve YPG’ye direk aynı mahiyette çağrıda bulunarak 10 Mart mutabakatına uyulmasını istemeli” açıklamasını yaptı.

Meclis’te bir ilk yaşandı

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, kadınların katıldığı Meclis Grup Toplantısı’nda yaptığı, “Kürdistan’ın dört bir yanından Öcalan’ın özgürlüğü için yürüyen kadınlar hoş geldiniz” açıklamasının ardından, “Biji Serok Apo” sloganları atıldı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları da “Komisyon zaman kaybetmeksizin Öcalan’ı dinlemeli ve ona umut hakkı verilmeli” dedi.

Milletvekilleri Öcalan’la İmralı’da yüz yüze görüşsün

MHP lideri Bahçeli, “Öcalan Meclis’te konuşsun” çıkışının ardından başlayan yeni açılım sürecinde ikinci aşama için çağrıda bulundu: Gerekirse Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda görev yapan milletvekillerinden bir grup İmralı’ya giderek yüz yüze görüşme sağlamalı, mesajlar ilk ağızdan alınmalı ve kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Bunda çekinilecek bir husus görmüyorum.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni açılım sürecinde, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda görev yapan milletvekillerin İmralı’da Öcalan’la yüz yüze görüşmesini, verilen mesajların kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.

Bahçeli, partisinin yeni yasama yılının ilk TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Öcalan Meclis’te konuşsun" çıkışının ardından başlayan yeni açılım sürecinde ikinci aşama için çağrı yaptı. Bahçeli, TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun faal halde olduğunu ve toplumun her kesimiyle istişarelerini sürdürdüğünü aktardı.

Komisyonun 14. toplantısını gerçekleştireceğini bildiren Bahçeli, “İhtiyaç duyulan siyasi ve hukuki düzenlemelerin yapılabilmesi için geniş ve gerçekçi mutabakat ve müzakere zemini oluşmalıdır. Türk ile Kürt arasına saçılmak istenen emperyalizm menşeli nifak tohumlarının çürütülmesi, bu kutlu kardeşlik hukukunun arasına dikilmek istenen ayrımcılık bariyerlerinin yıkılıp atılması, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefinin asıl ve esas amacıdır.

Nitekim amaç hasbidir, harbidir, haysiyetlidir ve hakikat temeline dayalıdır. Kürt kardeşlerimizin terörle uzaktan yakından bağ ve bağlantısı yoktur. Farklı saik ve sebeplerle aldanıp kandırılan, fakat suça karışmamış, silahlı bir eylemde bulunmamış kim varsa gelip ailesiyle kucaklaşmalıdır. Silah varsa siyaset yoktur. Siyaset olacaksa, siyaset yapılacaksa silahların tamamı yakılmalıdır. Bizim kaybına göz yumacağımız, heba ve israf edeceğimiz tek bir insanımız yoktur” dedi.

“Eğmeden bükmeden söylemeliyim ki PKK’nın kurucu önderliği elini taşın altına koymuştur” diyen Bahçeli, şunları kaydetti: “27 Şubat Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nın hitamında PKK 12 Mayıs’ta silah bırakmış ve örgütsel varlığını lağvetmiştir. 11 Temmuz’da bir grup PKK’lı silahlarını yakmıştır. Ne var ki Suriye’nin kuzey doğusunda tesir alanı bulunan SDG/YPG henüz silah bırakmamış, 27 Şubat İmralı çağrısına riayet etmemiştir.

Halbuki İmralı’nın çağrısı PKK’nın yanı sıra bölücü terörün tüm bileşenlerini kapsamaktadır. En azından bizim anladığımız böyledir, yorumumuz budur, doğrultu da budur. Beklentim şudur, PKK’nın kurucu önderliği SDG/YPG’ye direkt aynı mahiyet ve muhtevada bir çağrıda bulunarak, Şam yönetimiyle imzalanan 10 Mart tarihli mutabakata uyulmasını istemelidir.

Gerekirse Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda görev yapan milletvekillerinden bir grup İmralı’ya giderek yüz yüze görüşme sağlamalı, mesajlar ilk ağızdan alınmalı ve kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Bunda çekinilecek bir husus görmüyorum. Bizi bağlayan açıklama 27 Şubat İmralı açıklamasıdır.

Bu açıklamanın güncellenerek daha detaylandırılması ve çerçevesinin genişletilmesi hayırlı gelişmelere yol açacaktır. Bu sebepten dolayı 27 Şubat açıklamasının da tam arkasında durmaktayız. Terörsüz Türkiye, tereddütsüz Türkiye’dir. Terörsüz Türkiye, güçlü ve güvenli Türkiye’dir.” (AA)