Yeniçağ Gazetesi: PKK ile barış tuzağının ipliğini pazara çıkardı!

PKK İLE BARIŞ TUZAĞININ

İPLİĞİNİ PAZARA ÇIKARDI!

İktidar ve işbirlikçilerini topa tutan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu Lozan Parkı’ndan, “Sizin barış ve terörsüz Türkiye diye yutturmaya çalıştığınız, Türkiye’nin geleceğine kurulmuş saatli bombadır” diye haykırdı

En büyük ihanetle karşı karşıyayız

Partisinin grup toplantısını TBMM yerine halkın geniş katılımıyla Lozan Parkı’nda yapan Dervişoğlu, MHP lideri Bahçeli’nin teröristbaşı Öcalan’a çağrısıyla başlayıp PKK’nın “fesih” açıklamasıyla yeni bir boyut kazanan durumu değerlendirirken Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihimizin en büyük ihanetiyle karşı karşıya olduğunu belirtip şunları söyledi:

Ana muhalefetin dik duruşu yok

Bu ihaneti, Amerika, Avrupa ve İsrail yazıyor. Maşaları, PKK, PYD, YPG, KCK paraflıyor. Ortakları, AKP ve MHP ise imzalıyor. Ana muhalefet ve Meclis’teki diğer partiler ise siyasi gerekçelerle ve acaba yarınlarda neler olur kaygısıyla, Doğrudan bir karşı duruş sergileyemiyor, Kah memnuniyet duyup, alkışlıyorlar, Kah tereddüt edip, kafalarını kuma gömüyorlar.

6 ayda PKK’yı amacına ulaştırdılar

Yıllarca PKK yaftasıyla siyaseti dizayn ederek iktidarda kalanlar, bugün PKK ile ittifaklarını, barış diye meşrulaştırıyor. PKK'nın 40 yılda yapamadığını, Cumhur İttifakı 6 ayda yaptı. Erdoğan'ın 23 yıldır diyemediğini, PKK bir günde söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı silah bırakıyorum derken, Türk devletini mağlup ilan edip, tapu senedi Lozan’a savaş açtı.

BARIŞ DİYE YUTTURDUKLARI GELECEĞİMİZE SAATLİ BOMBA!

İYİ Parti Grubu'nu Çankaya'daki Lozan Parkı'nda toplayan Dervişoğlu, Cumhur İttifakını topa tuttu. İYİ Parti lideri, "PKK'nın 40 yılda yapamadığını, Cumhur İttifakı 6 ayda yaptı. Sizin barış ve terörsüz Türkiye diye yutturmaya çalıştığınız, Türkiye'nin geleceğine kurulmuş saatli bombadır. Göremedikleri şu; alkışla değil, sandıkta tokatla karşılaşacaklar" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin dünkü TBMM Grup toplantısını Çankaya'daki Lozan Parkı'nda topladı. Türk ve parti bayraklarıyla donatılan parktaki ağaçların üzerine terörle mücadele şehitlerinin fotoğrafları ve isimleri ile "Unutmadık, unutturmayacağız" notu asıldı. Dervişoğlu, konuşmasına, "TBMM'den değil, Lozan Parkı'ndan sesleniyorum. Çünkü Türk milletine, Türk devletine, Türk vatanına ve Türk Cumhuriyeti'ne karşı Cumhuriyet tarihimizin en büyük ihanetinin ve onun en büyük sahnelerinden birine şahitlik ediyoruz. Bu ihaneti Amerika, Avrupa ve İsrail yazıyor, maşaları PKK, PYD, YPG veya KCK paraflıyor, ortakları AKP ve MHP ise imzalıyorlar. Ana muhalefet ve Meclis'te grubu bulunan diğer partiler ise siyasi gerekçelerle ve 'Acaba yarınlarda neler olur kaygısıyla, doğrudan bir karşı duruş sergileyemiyor, kah memnuniyet duyup, alkışlıyorlar, kah tereddüt edip, kafalarını kuma gömüyorlar. Bugün korkuyla ve tereddütle hareket edilecek gün değildir. Bugün, korkunun üzerine cesaretle yürüme günüdür. İstiklal harbi bir cesaret destanıdır. Cumhuriyet de bir korkusuzluk iradesidir. Allah'a şükürler olsun ki, o irade bugün buradadır ve dimdik ayaktadır" diye başladı.

AKP iktidarına sert sözlerle yüklenen Dervişoğlu sözlerini "Devlet, bunlar için şahıs, aile, danışman ve yandaşları için kar ve makam arpalığıdır. Hukuk, bunlar için iktidar ve ortaklarının menfaatlerini gözetmenin, yahut bu menfaatlere dönük tehditleri bertaraf etmenin aracıdır. Adalet bunlar için darül harp sayıp yağmaladıkları memleketin tüm kaynaklarını aralarında paylaşmalarının adıdır. Cumhuriyet, bunlar için gasp etmekten çekinmedikleri milli iradenin, bir günlük oy atma seremonisidir." diye sürdürdü.

İYİ Parti lideri "Türkiye bunlar için bambaşka bir Türkiye'dir, Türksüz, Cumhuriyetsiz, hukuksuz, adaletsiz, duyguları sömürülen ve istifade edilen bir acizler memleketidir. Kısaca iktidar ve ortakları, terör ve teröristle kendini eşitlemiş başka bir örgüttür. Kavramların içini boşaltan, değerleri yok eden, tarihi çarpıtan, şuur yoksunu arsız bir örgüttür. Aşımıza zehir katıp, kaynatılan katranı şeker diye satan örgüttür. 2002 yılından beri yaptıkları budur. Sattıkları sarı, kırmızı, yeşil şekerlerin hepsi aynı katrandandır. Biz bu zehri yemeyiz, bu katranı da yutmayız. Dün iştahla yiyen, bugün aynı iştahla saldıran ve belli ki yarın da yiyecek olan aymazlara da yol ve geçit vermeyiz. Sizin barış ve terörsüz Türkiye diye yutturmaya çalıştığınız, Türkiye'nin geleceğine kurulmuş bir saatli bombadır." ifadelerine yer verdi.

PKK'nın fesih açıklamasında Lozan Antlaşmasına yönelik ifadelerini de hatırlatan Dervişoğlu, "Tapu senedimiz olan Lozan'ı ret ve inkar ederek, Türkiye'yi işgalci ve soykırımcı ilan eden, elde ettikleri tüm kazanımları silahı mücadeleyle sağladıklarını söyleyen, silah bırakmayı, Türkiye'den elde edecekleri tavizlere ve beklentilerine uygun yasal ve anayasal düzenlemelere endeksleyen, binlerce evladımızın katiline özgürlük ve siyaset yapma hakkı isteyen, sırtlarını dayadıkları emperyalist güçlerden aldıkları desteklerle hala koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit etmeye kalkışan bu canilerle neyin pazarlığını sürdürüyorsunuz, hiç sormak aklınıza gelmedi mi? Han-gi emellerinden vazgeçmişler? Üniter yapımıza kastetmeyi terk etmişler mi? Federasyon, konfederasyon, kanton hayallerinden uzaklaşıp, ortak vatan teraneleriyle bölünmez bütünlüğümüze darbe vuracak hesaplardan geri duracaklar mı? Bir sorunu aşıyor gibi görünerek, Türkiye'yi bölgede ve uluslararası zeminde daha büyük belalarla baş başa bırakmak hedeflerinden cayacaklar mı? Anayasa'da ifadesini bulan vatandaşlık tanımına itirazları sürdürecekler mi? Şimdi herkes melek pozuna bürünmüş, barış havariliği yapıyor. Biz sorgulamaya ve hesap sormaya devam edeceğiz. İktidarın kendi geleceğini kurtarmak ve kendisine zaman kazandırmak amacıyla planladığı ama Türkiye'nin geleceğini karartacak bu teslimiyet ve yıkım sürecine asla izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

"Türk'e ve Türkiye'ye duyulan kin bitmemiş" diyen İYİ Parti lideri "Demek ki Lozan'ın gizli maddeleri yokmuş, sinsi düşmanları varmış. Bugün aynı çiçeğin tomurcuğu olarak açan MHP ve DEM, 2018'den 2024'e kadar dört seçim boyunca muhalefeti enfekte ettiler. Biri dışarıdan terörize ederek, biri muhalefetmiş gibi görünerek, biri AKP güdümünde, diğeri PKK güdümünde siyaseti durmadan zehirlediler. Ekim ayından beri ne oldu biliyor musunuz? PKK'nın 40 yılda yapamadığını, Cumhur İttifakı 6 ayda yaptı. Erdoğan'ın 23 yıldır diyemediğini, PKK bir günde söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı silah bırakıyorum derken, Türk devletini mağlup ilan edip, tapu senedine savaş açıyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Dervişoğlu şöyle devam etti: "Türk milletine ölesiye yabancılaştılar ki milletimizden de alkış bekliyorlar. Göremedikleri şu; alkışla değil, sandıkta tokatla karşılaşacaklar, tokatla. 19 Mayıs'a 5 gün kala buradayız. Sanmayın ki, 1919'un şartlarından çok uzaktayız. Sanmayın ki, 1919'da atılan adım bugün atılmayacaktır. Bugün günlerden 19 Mayıs'tır. Müsavat Dervişoğlu'nun sözü şudur, bundan sonra bütün günler 19 Mayıs'tır. Attığımız her adım, hürriyet için söylediğimiz her söz Cumhuriyet için ödeyeceğimiz her bedel de Türk milleti içindir. İngiliz bayraklı olan da gemiydi ama biz Bandırma Vapuru'na bindik. Ferman yine saraylarındı. Biz, milletin azim ve kararı dedik. Keyfince harita çizenler vardı. Biz kendi kaderimizi çizdik. Türk milletinin kanını akıtanlarla yine el sıkışanlar vardı, bizse o kanımızla bayrağımızı al renge boyadık. Vazifemiz, daimdir ve bakidir. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Binecek bir Bandırma Vapuru, inecek bir Samsun limanı her zaman vardır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. İşte, o asil kandır ki, Cumhuriyeti yıktırmayacaktır. İşte, o kudrettir ki, Türk vatanını böldürmeyecektir. İşte, o asalettir ki, Türkiye'yi Türksüzleştirmeyecektir."