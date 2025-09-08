Yeniçağ Gazetesi: Rantçılar keyfini sürüyor bedeli ortadirek ödüyor!

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

RANTÇILAR KEYFİNİ SÜRÜYOR BEDELİ ORTADİREK ÖDÜYOR!

Yılbaşında yaptığı yüzde 44 vergi zammı, bütçeyi denkleştirmeye yetmeyen hükümet, bakkal manav, çiftçi, avukat, doktor ve ev sahibinin ödediği damga vergisini yüzde 50 daha artırdı.

YATTA GÖSTERMELİK ÖTV

Bütçe açığı alarm verirken, iç ve dış borçlar ve bütçedeki faiz ödemeleri de katlanınca, hükümet vergileri yeniden ortadireğin sırtına yükledi. Zenginlerin lüks tüketimi olan yat ve kotra alımlarına 8 yıldır uyguladığı ÖTV'yi, yüzde 8'e getiren hükümet, toplam vergi gelirleri içinde yüzde 70'i bulan dolaylı vergilerle işçi memur, emekliyi vururken, esnaf, market, doktor, avukat, çiftçi, kiralık evi olan vatandaş gibi kesimlerin damga vergisini yüzde 50 artırdı. İktidar yılbaşında vergiyi zaten yüzde 44 artırmıştı.

BÜTÇEDE İŞLER VAHİM

Özellikle küçük esnafa ciddi yük getirecek olan artışı değerlendiren vergi uzmanı Abdullah Tolu, "Yıllardır küsurat şeklinde alınmakta olan damga vergisinin bizzat kendisi artık tek başına ciddi bir vergi haline geldi dedi. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl de "Eğer ihtiyaç damga vergisine kadar gelip dayandıysa, bütçede işler vahim demektir. Ayrıca bu tarz uygulamalarla birlikte vergilemede, kazdan tüy yolma aşamasından, sinekten yağ çıkarma aşamasına geçilmiş görünüyor" ifadelerini kullandı.

SOYUP SOĞANA ÇEVİRDİLER

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ise "İşçiye, memura, emekliye TÜİK eliyle yüzde 10-20 zam veriyorlar. Ancak vergi tahsilatı söz konusu olduğun da yüzde 100'leri aşan artış yapıyorlar. Vergi artışları bize gerçek enflasyonu gösteriyor. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, rantçılara, büyük servet sahiplerine dokunmuyor, dolaylı vergilerle halkı soyup soğana çeviriyor. Soygunun adı damga vergisi zammı oldu" açıklaması yaptı.