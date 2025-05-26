Yeniçağ Gazetesi: Sağlıklı toplumları alım gücü belirler!

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OBEZİTENİN ÇARESİ ALIM GÜCÜNÜN ARTIRILMASI

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, Sağlık Bakanlığı'nın 81 ilde başlattığı obezite ölçümü için vücut kitle endeksi uygu-lamasına tepki göstererek, "Obeziteyi önlemenin yolunun vatandaşın satın alma gücünü artırarak, sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamaktır. Ölçümle Avrupa'da ilk sırada yer aldığımız obezite önlenemez" dedi.

Ekonomik kriz ne deniyle satın alma gücü sürekli eriyen Türkiye, OECD ülkeleri arasında karbonhidrat tüketiminde ilk sıraya yükselince, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSO) açıkladığı verilere göre de Türkiye Avrupa'da obezitede ilk sırada yer alıyor. Kopenhag merkezli DSO Aνrupa Bölge Ofisi tarafından açıklanan Avrupa Obezite Raporuna göre Türkiye'de yetişkinlerin yaklaşık yüzde 59’u aşırı kilo veya obezite sorunu ile karşı karşıya bulunuyor. Türkiye'de son yıllarda et ve sebze meyve fiyatlarındaki aşırı yükseliş, orta direğin alım gücünün düşmesi, vatandaş hayvansal protein yani et, balık yerine, makarna, ekmek pilav gibi mecburen karbonhidrata yöneltmesi, toplumun sağlığını da tehdit eder noktaya geldi.

Sağlık Bakanlığı'nın da, 81 ilde başlattığı vücut kitle endeksi, yani obez misin yoksa normal kiloda mısın' taramasına Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol’dan tepki geldi. Uygulamanın sağlık çalışanlarının asli görevlerini aksattığını belirten Doğruyol, Vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya ulaşılmasının önü açmak için ekonomik olarak vatandaşların satın alma gücünü yükseltmeden siz sağlık çalışanlarına ne kadar sokaklarda boy kilo ölçtürseniz de obezitenin önüne geçmeniz mümkün değildir" dedi.

Doğruyol, Sağlık Bakanlığı'nın temmuz ayına kadar süreceğini açıkladığı boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKI) ölçüm çalışmasınım arkasında başka amaçlar olabileceğini belirten Doğruyol, "Sağlık Bakanlığının obeziteyle mücadele çerçevesinde Türkiye nüfusamın yaklaşık 10 milyonuna ulaşmak kaydıyla yollarda sağlık personellerimiz boy ve kilo ölçmeyle ilgili yani vücut kitle endeksiyle ilgili çalışmalara başladılar." diye konuştu.

Başkan Ahmet Doğruyol, şunları kaydetti:

"Bu personelin yürütmekte oldukları kendi görevleri de var. Doğal olarak bu kendi görevleriyle ilgili çalışma yapan personellerin vücut kitle endeksiyle ilgili sokaklara çıkması demek kendi yaptıkları asli işlerinin aksaması demek. Bununla ilgili zaten mevcut sistemde aile hekimliğinin Hasta Yönetim Sistemi (HYP) uygulamalarında, aile hekimliği bilgi sisteminde de bu veriler var. Sağlık Bakanlığı'nın bu verilere ulaşması için sağlık çalışanlarını sokaklara çıkarıp sokaklarda boy, kilo ölçtürmesine gerek olduğunu düşünmüyoruz. Mesela özel sağlık sigortalarına bu verilerin pazarlanması olabilir ya da aile hekimliği sistemindeki aile hekim arkadaşlarımızın bir şekilde denetlenme mekanizması olabilir. Aile hekimi arkadaşlarımızın aldığı maaşların yaklaşık üçte birlik bölümü HYP, yani hasta yönetim sisteminden gelmekte. Belki ilerleyen süreçte, Sağlık Bakanlığı bu verileri kullanarak, aile hekim arkadaşlara 'siz bu verileri sağıklı girmediğinizden dolayı maaş kesintisi yapıyorum gibi bir mantıkla da yaklaşmasının mümkün olduğunu düşünüyorum."