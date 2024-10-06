Yeniçağ Gazetesi: Sağlıksız ne varsa millete yediriyorlar

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TÜRKİYE KARA LİSTEDE, İHRAÇ EDİLEMEYEN ÜRÜNLER İÇ PİYASADA

CHP Milletvekili Prof. Kanko, "İhraç edilen bazı sebze meyve ve kuru gıdalarda limitlerin 50-100 katı üzerinde pestisit ve kanserojen maddeler tespit edildiği için Türkiye Avrupa'da kara listeye alınmış durumda" dedi. Kanko, Tarım Bakanlığı'na Türkiye'ye iade edilen bu ürünlerin iç piyasada satılıp satılmadığını sordu.

TBMM Sağlık Komisyonu Üyesi ve CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, ihraç edilen tarım ürünlerindeki zehirli, pestisit ve kanserojen maddeler nedeniyle gümrüklerden Türkiye'ye geri iade edilen gıda ürünlerinin iç pazarda halka yedirildiğiyle ilgili konuyu Meclis gündemine taşıdı. Kanko "İhraç edilen bazı sebze meyve ve kuru gıdalarda limitlerin 50-100 katı üzerinde pestisit ve kanserojen maddeler tespit edildiği için Türkiye Avrupa'da kara listeye alınmış durumda" dedi.

Halk sağlığını ciddi bir şekilde tehdit eden ve özellikle çocukların çok daha büyük risk altında olduğu zehirli, pestisit ve kanserojen maddeler içeren tarım ve diğer gıda ürünleriyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Kanko, şu ifadelere yer verdi; "Son zamanlarda, diğer ülkelere ihraç ettiğimiz tarım ürünlerinde ve gıdalarda, standartların çok üzerinde zehirli, pestisit ve kanserojen maddeler tespit edildiği için bu ürünler geri iade edildiği kamuoyuna da sıklıkla yansımaktadır. Domates, incir, mercimek, kekik, çilek, fındık, biber, tavuk eti, yumurta, baharatlar, meyve-sebzeler, kuruyemişler başta olmak üze re yurtdışına ihraç edilen bazı ürünlerde limitlerin 50-100 katı üzerinde pestisit ve kanserojen maddeler tespit edildiği için Türkiye kara listeye alınmış durumda."

Prof. Kanko 2023 yılı boyunca Avruğa Birliği’ne ihracatından 215 kalem ürün sağlık için riskli olduğundan iade edildiğini, iade edilen ürünlerde aflotoksin limitini 38 kat aşan kuru incirler pestisit sınırını 30 kat aşan mandalinalar olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Ancak bu geri dönen ürünler ülkemizde imha ediliyor mu, yoksa iç pazara mı sürülüyor? Bu ürünler denetleniyor mu, inceleniyor mu? Kansorojen maddelerin kullanımına karşı hangi önlemler alınıyor? Gibi önemli soruların muhataplannca biran önce cevaplanması gerek!

Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı’nın halk sağlığı açısından bu sorulara bir an önce yanıt vermesi zorunludur. Ulusal güvenliğimizi tehdit eden bu durum için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kabinesi yurtdışına gönderilen bu gıdaların üretiminde ve raf ömrünün uzatılmasında kullanılan zararlı bileşenler nedeniyle geri iade edildiği kronik bir sorun ile karşı karşıyayız.

Ancak bu durum, halk sağlığını ciddi bir şekilde tehlikeye atıyor. Özellikle çocuklarımız çok daha büyük risk altında. İç pazara da sunulan bu zehirli tarım ve gıda ürünlerinin denetimi yeterince yapılıyor mu? Tarım Bakanlığı'nın bu konuda daha şeffaf ve hızlı hareket etmesi gerekiyor. İhracatı yapıldıktan sonra gittiği ülkede kalıntı, zararlı, hastalık gibi nedenlerle sorun yaşanan ürünlerin yüzde 90'ı ülkeye geri getiriliyor. Üzerinde zehirli, pestisit ve kanserojen maddeler tespit edilen kuru meyveler grubu olarak incir, üzüm, kayısı, fındık, Antep fıstığı ve baharatlar geri getiriliyor ve maalesef iç piyasada satılıyor. Geri dönen bu gıdalanın iç pazara sürülmesi kabul edilemez. Bu konudaki belirsizlikler halkımızın güvenliğini tehdit ediyor ve bu duruma karşı ciddi adımlar atılmasını bekliyoruz." Bu arada, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini de Tarım Bakanlığı güncelledi. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Bu kapsamda, tespit edilen, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 10 artarak 66'ya çıktı. Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı da 35 artışla 498'e yükseldi.

Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile söz konusu ürünlere kanatlı eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk listede yer aldı.

-Merve Kızılalp