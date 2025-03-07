Yeniçağ Gazetesi: Şahlanan ekonomi değil işsizlik, açlık, enflasyon

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

ŞAHLANAN EKONOMİ DEĞİL İŞSİZLİK, AÇLIK, ENFLASYON

Erdoğan'ın "Şahlanıyoruz" diyerek övgüler dizdiği ekonomi, Başkanlık Sistemi'yle birlikte yerle yeksan oldu. Enflasyon, işsizlik, borçlar, hacizler katlandı. Yoksulluk ülkenin kaderi haline geldi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hamdolsun şahlanıyoruz", "Şahlanışa geçeceğiz ve Türkiye Yüzyılı başlayacak" sözleri havada kaldı. Ekonomik veriler, ülkenin şahlanma bir yana, her yıl daha da kötüye gittiğini ortaya koyuyor. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Cumhurtsaskanlığı Hükümet Sistemine geçilen 2018 yılından bu yana ülkenin ne hale geldiğini rakamlarla ortaya koydu:

2018'de TÜFE enflasyonu yüzde 20,30 iken, 2024 yılını yüzde 44,38 ile kapattık. 2018 yılında yüzde 25,11 olan gıda enflasyonu, geride bıraktığımız 2024 yılında 43,58'e yükseldi.

2018 yılında dolar kuru ortalama 4,8 liraydı. 2025 yılında 7,5 kat artışla dolar 36,5 liralara kadar yükseldi. 2018 yılında ortalama gram altın fiyat 220 lira iken, 2025 yılı Mart ayına geldiğimizde gram altın fiyatı 3 bin 420 liraya kadar artış gösterdi.

2018 yılı Şubat ayında 4 kişilik bir ailenin asgari geçim tutan bin 637, yoksulluk sınırı ise 5 bin 331 liraydı. 2025 yılı Şubat ayına geldiğimizde dört kişilik bir ailenin açlık sının 23 bin 324 TL'ye, yoksulluk sının ise 75 bin 973 liraya çıktı.

2018 yılında yüzde 16,5 olan geniş tanımlı işsizlik oranı 2025 yılı itibariyle yüzde 28,1'e kadar yükseldi.

2018 yılında vatandaşların bankalara olan toplam borcu 889 milyar lira iken, bu borç yükü 2025 yılına gelindiğinde 4 trilyon 127 milyar liraya fırladı. 2018 yılında icra ve iflas dairelerindeki dosya sayısı 9 milyon 323 bin 253 liraydı. Bu rakam 2025 yılında 22 milyon 605 bine geldi.

2018 yılında 2,6 milyon hane sosyal yardım alırken, 2024 yılı verilerine göre sosyal yardım alan hane sayısı 3 milyon 688 bin 378'e yükseldi.

2018 yılında 142 bin 448 olan boşanma sayısı, 2024 yılında 187 bin 343'e fırladı. 2018 yılında 553 bin 202 olan evlilik sayısı 6 yılda sadece 15 bin 193 kişi artarak 568 bin 395 oldu.

BAYRAM İKRAMİYESİ ADINA YAKIŞIR OLMALI

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesinde artış beklediğini söyledi. Ergün, "2018 yılında bin lira olan ikramiyeyle, emeklilerimiz sıla-i rahim yapabiliyor ve küçükbaş kurban alabiliyordu. Bugün mevcut ikramiye rakamıyla bunların gerçekleştirilmesi mümkün değil. Bayram ikramiyeleri, emeklilerimizin bütçesine katkı sağlayacak ve adına yakışır bir düzeye yükseltilmeli" dedi.