Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

SAHTE GÜBRE ÜRETİCİYİ VE TÜKETİCİYİ VURUYOR

Gübre sahtekarlığı yüzünden verim kaybı yaşayıp maliyetleri katlanan çiftçi büyük bir zarara uğrarken, üretim azaldığı için fiyatı artan tarım ürünleri tüketicinin mağduriyetine yol açıyor.

DENETİMLER DERHAL ARTIRILMALI

İktidarın tarıma verdiği destekler yetersiz kalırken denetim konusundaki gevşekliği de üretimin düşmesine ve çiftçinin belini bükecek derecede zarar görmesine sebep oluyor. Giderek yaygınlaşan hileli gübre konusunu gündeme taşıyan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Gaziantep’te, Manisa’da, Kırıkkale’de, Antalya’da tonlarca sahte gübre ortaya çıkıyor ama Bakanlık bu konuda kamuoyuna şeffaf bilgi vermiyor. Çiftçi mağduriyetinin boyutları saklanıyor” dedi.

ÇİFTÇİNİN PARASI BOŞA GİDİYOR

Son olarak Gaziantep’te 44 ton, Manisa’da 29 ton, Kırıkkale’de 65 ton, Antalya’da 17 ton olmak üzere toplam 155 ton sahte gübre ele geçirildiğini hatırlatan Ömer Fethi Gürer, “Bunlar sadece basına yansıyanlar. Üretici, gübreye dünya kadar para veriyor. Karşılığında içi boş, etiketinde yazanla alakası olmayan sahte gübre veriliyor. Denetimlerin arttırılması yetmez, yakalanan miktarlar ve sorumlular kamuoyuna açıklanmalıdır. Gübresiz üretim verim ve üretim kaybıdır" diye konuştu.

YOLSUZLUĞUN BOYUTU GİZLENİYOR

Tarımda üretimin kaderini belirleyen gübrede sahteciliğinin bu boyuta ulaşmasının ülkede tarımsal güvenliği tehdit ettiğini vurgulayan Ömer Fethi Gürer şunları söyledi: “Denetimlerin arttırılması yetmez, yakalanan miktarlar ve sorumlular kamuoyuna açıklanmalıdır. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı denetim sayılarından bahsediyor. ‘2025 yılında, 8 bin 380 gübre bayisinde 38 bin 629 ürün denetlendi,’ diyor ama sorunun özü olan yakalanan sahte gübre miktarlarını gizliyor”