Saray, 2 asgari ücreti 1 dakikada yesin bütçesi!

Bütçe görüşmelerinin açılışında muhalefet partileri ardı ardına eleştirilerini sıraladı: 23 sene bütçesi açık veren iktidara, bakkal dükkânı bile teslim edilmez. Saray'ın günlük 60 milyon lira harcamasına onay vermeyiz.

HEP AÇIK VEREN BİR BÜTÇE

14 gün sürecek bütçe görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda başladı. Bütçe görüşmelerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın dışında hiçbir bakan katılmadı. Yılmaz'ın sunumunun ardından konuşan Saadet Partisi Genel Başkam Mahmut Arıkan, "Dünyanın en büyük imkânlarına sahip bir ülkenin bütçesi, nasıl olur da 23 yıl boyunca her sene açık verir? Bir kere bile mi denk bütçe akıllara gelmez? Bir kere bile mi şu faiz mikrobundan kurtulmak istenmez? 1 değil, 2 değil, 3 değil; tam 23 yıl boyunca bütçesi açık veren bir anlayışa bırakın ülke yönetimini, bakkal dükkanı bile teslim edilmez" dedi.

SİZE DE BÜTÇENİZE DE HAYIR

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ise hükümetin bütçe teklifinde 19 trilyon liralık devasa bir harcama yetkisi istediğini dile getirerek, "Önümüze gelen bu tablo; bir bütçe cetveli değil topuzu kaçmış bir vicdan kantarıdır" dedi. Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı'na ayrılan bütçeye ilişkin, "Bütçe ve örtülü ödenek öngörülerini alt alta koyduğumuzda korkunç bir tablo çıkıyor. 2026’daki günlük harcama 60 milyon lira. Yani, saatte 2,5 milyon, dakikada ise 41 bin liradır. Buna göre; sarayın her bir dakikası için 2 asgari ücretli, tam 1 ay çalışmaktadır. Vatandaşı görmezden gelen bu bütçeye onay vermeniz mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

ADALETSİZLİKTE LİDERİZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de konuşmasında, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütçe görüşmelerine katılmamasına tepki göstererek, "Allah kimseyi yaptığı bütçenin hesabını millete vereceği yerde olma cesaretinden mahrum bırakmasın" dedi. Özel, "Her 100 liralık verginin 63 lirası, dolaylı vergi. Elektrikten, sudan... 100 liranın 25 lirası, çalışanların maaşlarından kesildiği vergi. Türkiye, vergi adaletsizliğinde de Avrupa birincisi. Vergi gelirlerinin 8 milyar lirası OTV ve KDV'den alınacak. Mutfak tüpünden tırnak makasından ÖTV alınıyor. Ama pırlantadan, lüks kol saatinden alınmıyor. Bu bütçeye onay veremeyiz" diye konuştu.