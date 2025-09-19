Yeniçağ Gazetesi: Saray 2 dakikada bir 2 asgari ücret yiyor!

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

SARAY 2 DAKİKADA BİR 2 ASGARİ ÜCRET YİYOR!

Zam görmesine daha 4 aylık bir zaman olan asgari ücret açlık sınırını 2 bin lira aşarken, Saray'ın harcamaları da katlandıkça katlandı. Beştepe'nin dakikada harcadığı para 47 bin liraya ulaştı.

EMEKLİNİN 2,5 AYLIK MAAŞI

BİSAM raporuna göre açlık sınırı 26 bin 149 lira, yoksulluk sınırı ise 90 bin 450 liraya yükseldi. Bu rakamları değerlendiren CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, "Bir vatandaşın sağlıklı ve dengeli beslenmek için günlük yapması gereken harcama 872 lirayı buluyor. Vatandaşını açığa mahkûm eden Saray ise dakikada 47 bin lira harcamaya devam ediyor. Saray'ın dakikada harcadığı parayla asgari ücretli 2 ay, emekli 2 buçuk ay geçinmeye çalışıyor" dedi.

KARINLAR DOYMUYOR

"Vatandaşımızın karnı aç kalsın istiyorlar" diyen Başevirgen, "Yani iktidarın kötü ekonomi politikalarıyla vatandaşımız artık yoksul bile değil, karnını doyuramaz noktaya geldi. Sadece temel ihtiyaçların hesaba katıldığında bir ailenin yapması gereken harcamaları kapsayan açık sınırı, maaşların üstüne çıktı. Yanlış politikaların eseri enflasyonla birlikte, en yüksek maliyet grubumu 272 liralık harcama gereksinimi ile meyve ve sebze oluşturdu" diye konuştu.

GEÇİNMEK İMKÂNSIZ

Başevirgen, şu ayrıntıları verdi: İkinci en yüksek maliyetli harcama grubu 219 lira ile süt ve süt ürünleri oldu. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 164 lira oldu. Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 78 oldu. Katı yağ ve sıvı yağ için ise 43 lira masraf yapılması gerekiyor. Yumurta için 14, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 21 lira harcama yapılması gerekmektedir. Bu şartlar altında vatandaşın geçinmesi imkânsız.