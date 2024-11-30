Yeniçağ Gazetesi: Saray har vurup harman savuruyor

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Saray bir ülkeyi değil israf düzenini yönetiyor

Cumhurbaşkanlığı’nın bir yılda yaptığı harcamalar belli oldu. Sadece giyime 45,5 milyon lira harcanmış. İşçinin 17 bin liralık asgari ücret, emeklinin de en düşük 12 bin 500 liralık maaşıyla verdiği yaşam savaşına dikkat çeken CHP’li Karaca, “Saray bir ülkeyi değil, bir israf düzenini yönetiyor. Halk aç, açıkta, çaresiz; ama israfın tek kuruşu durdurulmuyor. Bu düzen böyle devam edemez” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda dün Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'na bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluşların 2025 yılı bütçelerinin sunumu yapıldı.

Bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanlığı’nın bir yılda yaptığı harcamalar da ortaya çıktı. Açıklanan listeye göre; Cumhurbaşkanlığı’nda 2023 yılında

Giyecek, mefruşat ve tuhafiyeye 45,5 milyon lira

Zirai maddelere 19,8 milyon lira

Temizliğe 14,3 milyon lira

Tıbbi ve laboratuvar sarf malzemelerine 13,3 milyon lira

Beslenme/gıda amaçlı ve mutfakta kullanılan tüketim malzemelerine 11,7milyon lira

İçeceğe 11,6 milyon lira

Kırtasiye malzemelerine 10,3 milyon lira

Yakıta 3,2 milyon lira

Yiyeceğe de 4 milyon lira harcama yapıldı

Tablonun ayrıntılarında dikkat çeken harcama kalemleri ise şöyle sıralandı:

2023 yılında mutfak harcamaları içinde en büyük kalemi ‘tek kullanımlık mutfak eşyaları’ oluşturdu, bunlara 10,1 milyon lira.

Servis ve saklama kaplarına 483 bin lira, sofra ve çatal bıçak takımlarına ise 707 bin lira.

Cumhurbaşkanlığı’nda 2023 yılında ilaca 324 bin lira, ama medikal malzemelere 11,4 milyon lira.

Katı yakıta 377 bin lira, ama sıvı yakıta 2,4 milyon lira.

Giyeceğe 44 milyon, mefruşat ürünlerine 1,4 milyon, tuhafiye malzemelerine 53 bin lira.

Mutfakta un ve unlu gıdalara 1,1 milyon; baharat, çeşni, çikolata ve tatlandırıcılara 1,4 milyon, alkolsüz içeceklere ise 11,6 milyon lira.

Tohum, fide, filiz, fidan ve çiçek tohumuna 14,9 milyon; gübre, bitki gıdaları ve bitki ilaçlarına 1,4 milyon; çiçeğe ise 3,2 milyon lira.

Genel olarak lastik harcaması 8,5 milyon oldu. Otomobil lastiğine ise 7,6 milyon lira

Ses, görüntü ve sunum cihazlarına 2,3 milyon lira harcandı.

TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Cumhurbaşkanlığı’nın bir yılda harcadığı parayı X hesabından yaptığı paylaşımla eleştirdi.

Harcama kalemlerini, vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntılar ile kıyaslayan CHP’li Karaca “2023’te Saray’da” başlığıyla yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

45,5 milyon giyeceğe harcanırken; Yoksul çocuklar kışlık montsuz okula gidiyor, soğuktan bebekler ölüyordu…

14,3 milyon temizliğe harcanırken, Okullarda temizlik bütçesi olmadığı için veliler deterjan parası topluyordu…

15,6 milyon yiyecek-içeceğe harcanırken

Milyonlarca çocuk okula aç karna gidiyor, kantinlerden bir simidi bile alamıyordu…

19,8 milyon bahçeye harcanırken; köylerde, kasabalarda çocuklar çamurlu okul yollarındaydı, köy okulları viran haldeydi…

13,3 milyon hastaneye harcanırken; Halk şehir hastanelerinde soyuluyor, parasızlıktan sağlığa, ilaca ulaşamıyordu…

10,3 milyon kırtasiyeye harcanırken, Veliler çocuklarına defter bile alamıyordu…

7,6 milyon oto lastiğe; Köy yollarında hastalar yetersiz ambulanslarla, hatta sırtta; ölü çocuklar çuvallarda taşınıyordu…

3,2 milyon yakıta harcanırken; Çiftçi parasızlıktan mazota ulaşamıyor, doğalgaz faturası ödenemediği için doğalgaz kesiliyor, aileler soğukta kış geçiriyor, çocuklar soğuk sınıflarda ders işlemeye çalışıyordu…

Saray bir ülkeyi değil, bir israf düzenini yönetiyor. Halk aç, açıkta, çaresiz; ama israfın tek kuruşu durdurulmuyor. Bu düzen böyle devam edemez!

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