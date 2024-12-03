Yeniçağ Gazetesi: Sata sata elde avuçta bir şey bırakmayacaklar

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KAMUDAKİ ÖZELLEŞTİRMEYLE YENİ KAPİTÜLASYON DÖNEMİ

CHP Milletvekili Hasan Öztürkmen "2025 yılı bütçe gerekçesinde başta TEİAŞ olmak üzere limanların, HES'lerin, yeni otoyol ve köprülerin satışı ile stratejik alanlardan devletin çıkacağı açıklandı" dedi.

Cumhuriyet'in ilk 15 yılındaki kalkınma hamlesinde Osmanlı dönemindeki yabancılara sağlanan kapitulasyonlar iptal edilip demiryolları limanlar ve yabancıların ticari ayrıcalıkları kaldırılarak, 1938'e kadar kurulan 46 milli fabrika ile kalkınma hamlesi başlatılmıştı. Bugün bu kurumlar yabancı sermayeye özelleştir me adı altında satılarak yeni kapitülasyon dönemi ardına kadar açılıyor.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Oztürkmen, Cumhurbaşkanlığı'nın 2025 yılında kama varlıklarını özelleştirmeler yoluyla satmaya hazırlandığını belirterek, elektrik santrallerinden limanlara, Hazine arazilerinden otoyol ve köprülere kadar çok sayıda varlığın satış listesinde olduğunu kaydetti. Öztürkmen, "Cumhurbaşkanlığı, 2025 yılı bütçe gerekçesinde, kamu varlıklarını çok iyi satmakta iftihar ediyor. 2025'te de "Babalar gibi satmaya devam edeceğiz' diyor" ifadelerini kullandı. Öztürkmen "Özelleştirmeler kapsamında bugüne kadar, devlete ait kritik önemdeki 277 kuruluş satıldı. 1986-2024 arasındaki dönemde 150,9 milyar TL'lik özelleştirme yapıldı. Bunların yüzde 95'i AKP iktidarı döneminde gerçekleşti” dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Cumhurbaşkanlığı'nım 2025 yılı bütçe teklifine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Öztürkmen, şunları kaydetti:"

Artık dünya, ekonomilere devletin de aktör olarak girmesini konuşurken, pandemi döneminde milli üretimin değeri yeniden keşfedilirken; AKP iktidarı, liberal piyasacı ekonomi anlayışıyla devletin tüm sektörlerden çekilmesini temel ilke edinmiş durumda. Kamuya ait tek kurum bırakmadıkları için, pandemi döneminde vatandaşa söz verdikleri maskeyi dahi takmadılar. Bu bile ders olmadı. Cumhurbaşkanlığı 2025 yılı bütçe gerekçesinde, Özelleştirmelere tam gaz devam edileceği ifade ediliyor. On İkinci Kalkınma Planı'nda özelleştirmelerin yeni ve alternatif modellerle süreceği, devletin stratejik alanlardan tamamen çıkacağı ilan ediliyor. Bunların başında elektrik üretimi geliyor. AKP iktidarı 2008'de başlattığı elektrik özelleştirmeleriyle kamuya ait 11 termik santral ile 97 HES'i sattı. Böylece, yüzde 43 olan özel sektör payı, özelleştirmeler sonrası yüzde 80'e yükseldi. Bu yılın temmuz ayında "Dere içi HES' de özelleştirme kapsamana alındı. Ayrıca 8 HES ve Bozcaada Rüzgar Enerji Santra- F'nin satış çalışmaları sürüyor. AKP iktidarı, elektrik iletimi alanında da kamunun en kıymetli işletmelerinden TE1AŞ'ın (Türkiye Elektrik Iletim A.Ş) satışında sona yaklaştı. Bugün elektrik dağı- tim işi 21 ayın özel şirket arasında paylaş tunmuş durumda. TEIAŞ'ın da özelleştirilmesiyle son darbe indirilecek. Vatandaşımız özelleştirmelerin acısını gelen yüksek elektrik faturalarıyla daha çok hissedecek. Yeni dönemde Sümer Holding’ten kalan varlıklar, ADDAŞ ve Dogusan da satış listesinde. Araç sahiplerinin en çok canını yakan işlemlerden biri periyodik araç muayene işidir. Özelleştir me yoluyla bu alanda tek yetkili yapılan TÜVTÜRK'ün belirlediği fahiş fiyatlar vatandaşları isyan ettiriyor. TÜVTÜRK, 2027 yılına kadar işletme hakkında sahip. Bu tarihten sonra da araç muayene işleri özel şirketler tarafından yapılacak, vatandaş soyulmaya devam edecek."