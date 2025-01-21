Yeniçağ Gazetesi: Savcılıktan muhalefete soruşturma dalgası

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SAVCILIKTAN MUHALEFETE SORUŞTURMA DALGASI

İstanbul Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Zafer Partisi Lideri Özdağ'a soruşturma başlattı. CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı'nı ifadeye çağırıp, adli kontrol şartı koydurttu.

YURT DIŞI YASAĞI GELDİ

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, dün sabah saatlerinde İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki paylaşımı nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı. Evi de didik didik aranan Aydın adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı kararıyla serbest bırakıldı. Aydın haftada üç gün imza verecek. Cem Aydın, adliye binası önünde yaptığı açıklamada, "Öyle sanmasınlar ki bir sabah operasyonuyla bizleri yıldıracaklar. Bizler bu ateşten gömleği giymişiz" ifadelerini kullandı.

JET HIZIYLA HAREKET EDİLDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Cem Aydın'ı ifade için çağırıyor, evine baskın yapıyorsun. Senin amacın milletin gözünü korkutmak. Başsavcı sana söylüyorum. Senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız" dedi. Bu konuşmanın hemen ardından İmamoğlu’na soruşturma başlatıldı. İmamoğlu, "Konuşmamda tek kelime tehdit yok. Sözlerim herkesin çocukları ve geleceği için tarafsız bir hukuk talebiydi. Sözümün arkasındayım" dedi.

ERDOĞAN'A HAKARET İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakkında önceki gün Antalya'da AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri ve yaptığı eleştiriler nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlattı. Özdağ, "Konuşma yeri Antalya. Erdoğan ve ben Ankara'dayız. Ne Antalya ne de Ankara Başsavcılığı soruşturma açmıyor, İstanbul Başsavcılığı açıyor. İster hapse atın, ister kurşuna dizin. Atatürk'ten ve kurduğu Cumhuriyet'ten taviz vermeyeceğiz" diye konuştu.