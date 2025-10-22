Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

SAVUNMA SANAYİMİZE SIZMA OPERASYONU

Yabancı istihbarat servislerinin, Türk savunma sanayine yönelik bilgi elde etmek amacıyla sosyal medya ve iş arama siteleri üzerinden TSK personeli ve aileleriyle temas kurma girişimlerinde bulunduğu bildirildi.

YABANCI BASINDA YER ALIYOR

Savunma sanayimiz istihbarat teşkilatlarının hedefi haline geldi. Bu durumun yaratacağı tehlikeye dikkat çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Son dönemde çeşitli devletlerin, silahlı kuvvetler personelimize, savunma sanayi çalışanlarımıza ve hatta aile fertlerine yönelik olarak sosyal medya plat-formları ile özellikle iş arama/bulma siteleri üzerinden istihbarat elde etmeye dönük girişimlerde bulunduğu yabancı basında da açıkça yer almaktadır" dedi.

ÜLKE SAVUNMASI TEHLİKEDE

Yankı Bağcıoğlu, "Yabancı istihbarat servislerinin, yüksek gizlilik derecesine sahip askeri projelerimizin millilik oranları, etkinlik düzeyleri, imkân ve kabiliyetleri, insan ve mali kaynak potansiyeli gibi kritik alanlarda bilgi toplamak amacıyla farkı yöntemler kullanabileceği değerlendirilmektedir. Özellikle kritik öneme sahip milli savunma sanayimizi hedef alan bu durum, sadece bireysel güvenlik değil, ülke güvenliği açısından da ciddi bir tehdit oluşturmaktadır" diye konuştu.

BİLGİ GÜVENLİĞİ SAĞLANMALI

Herkesi bu konuda dikkatli olmaya çağıran Bağcıoğlu, şunları söyledi: Söz konusu servislerle bağlantılı kişi veya yapılar; maddi teşvikler, akademik makale veya yazı talepleri, sahte iş teklifleri gibi yöntemlerle özellikle sosyal medya ve iş bulma siteleri üzerinden personeli yanıltarak gizli bilgilere ulaşmaya çalışmaktadır. Bu nedenle; özellikle kritik savunma sanayi projelerinde görev yapan personelin bilgi güvenliği farkındalıklarının artırılması büyük önem taşımaktadır.