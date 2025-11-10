Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

SENİ UNUTMAK MÜMKÜN MÜ!

Fikirlerin her daim yolumuzu aydınlatıyor

Bir adam ki; memleketin ve milletin mutluluğunu düşünmekten çok kendini düşünür, o adamın değeri ikinci derecedir. Esas kıymeti kendine veren ve mensup olduğu millet ve memleketi ancak kendi kişiliği ile ayakta tuttuğunu zanneden adamlar, milletlerinin mutluluğuna hizmet etmiş sayılmazlar. Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler, milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. Kendi gidince ilerleme ve hareket durur zannetmek bir gaflettir. 1937

09.05'TE YÜREKLERDE

Kurtuluş mücadelesiyle bir ulusun yazgısını değiştiren, Türkiye'yi laik, demokratik, bağımsız cumhuriyete kavuşturan Mustafa Kemal Atatürk özlemle anılıyor. Saat 09.05'te halk, Ata'sına bir kez daha saygısını sunacak.

SAYGI ZİNCİRLERİ BÜTÜN

Bütün unutturma çabalarına rağmen Atatürk sevgisi her yıl daha da büyürken, millet bugün de Anıtkabir ve Dolmabahçe'ye akın edecek. Resmi törenlerin yanı sıra Ata'ya saygı zincirleri oluşturulacak, sayısız anma etkinliği düzenlenecek.