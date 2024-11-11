Yeniçağ Gazetesi: Sevemeyiz kimseyi seni sevdiğimiz gibi

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BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK'Ü TÜM YURTTA SAYGIYLA ANDIK

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında saygıyla anıldı. Ülke genelinde hayat durdu, saat 09.05'te vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu-su Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılında saat 09.06 te saygı duruşunda bulundu. İstanbul’un dört bir yanında vatandaşlar, en işlek caddeleri, köprü ve meydanlarında hayat, Ata'ya duyulan saygı dolayısıyla 1 dakikalığına durdu. Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te sirenlerin çalmasıyla İstanbul'un cadde ve sokaklarında vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı. Bazı sürücüler de komaya basarak sirenlere eşlik etti.

Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 86'ncı yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen törenle anıldı Genelinden yaşlısına yüzlerce kişi Dolmabahçe Sarayı'na girmek için uzun süre kuyrukta bekledi. Saatler 09.05’i gösterdiğinde Dolmabahçe Sarayı'nda hayat durdu. Çiçeklerle Atatürk'e bağlılığını dile getirmek isteyenler hayata gözlerini yumduğu odaya çiçek bıraktı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saat 09.05 gösterdiğinde sirenler çaldı. Köprü üzerinde ilerleyen veya köprü girişinde olan araçlardan bazıları sirenlere kornalarıyla eşlik etti. Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saatte durdurdukları araçlarından inen sürücüler saygı duruşunda bulundu.

TOPLU ULAŞIM 1 DAKİKA DURDU

Kentte hizmet veren metro ile metrobüs hattındaki araçlar, Ata'ya duyulan saygının işareti olarak saatler 09.05'i gösterdiğinde hareket etmedi. Toplu ulaşım araçları ve duraklarındaki yolcular da 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marş okudu.

İstanbul Havalimanı'nda saat 09.05'te Türkçe ve İngilizce anonslar yapılarak sirenler çaldı. Havalimanı yolcuları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk' 86. ölüm yıl dönümünde saygı duruşunda bulunarak andı.

EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ

Ata'ya duyulan saygı dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'ndeki devasa Türk bayrağı yarıya indirildi. Bazı vatandaşlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05 öncesi arabalarını sağ şeride park ederek, saygı duruşunda bulundu. Ata'nın hayata gözlerini yumduğu saatte, Edirnekapı Metrobüs Durağı'ndaki geçitte her yaştan vatandaş saygı duruşuna katıldı

ANITKABİRE ZIYARETÇİ AKINI

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Antkabir, vefatın 86'ncı yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradı. Anıtkabir, sabah saatlerinde devlet erkanının katıldığı resmi törenin ardından vatandaşların ziyaretine açıldı. Türkiye'nin dört bir yanından Ankaraya gelen vatandaşlar, Atatürk'ü ziyaret için Anıtkabir'e akın etti. Atatürk'ün mozolesine karanfiller bırakan vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu. Nöbet değişimi yapan askerlerin yaptığı seremoni ilgiyle izlenirken, ziyarete gelen vatandaşlar karanfillerden oluşan Türk bayrağının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Atatürk'ün Cumhuriyet'in 10'uncu yılında yaptığı konuşma ise gelen ziyaretçilere dinletildi. Ziyaretçiler, Atatürk'ü saygı ve özlemle andığını söyledi.