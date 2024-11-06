Yeniçağ Gazetesi: SGK özel hastanelere para yetiştiremiyor!

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DEVLET HASTANELERİ ÜVEY EVLAT DURUMUNA DÜŞÜRÜLDÜ

2024 yılının ilk altı ayında SGK'nın özel hastanelere yaptığı ödemenin payı yüzde 153 oranında artarken, devlet ikinci basamak hastanelerine yapılan ödeme- nin payı ise yüzde 53,9a geriledi. Özel hastanelere başvuruda azalma olmasına rağmen ödeler attı.

Kendi hastanelerini devreden ve ardından ilaç fabrikasını kapatan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), devlet hastanelerine desteğini düşürürken, özel hastanelere ise para akattı. Bunun sonucu daha fazla kazanma hırsı özel hastaneleri "yenidoğan" facialarına yönlendirdi.

Türkiye'yi sarsan "Yenidoğan çetesi" ile birlikte bir kez daha gözlerin çevrildiği özel hastanelerin sayısı her geçen yıl artarken Türkiye Devrimci İşçi Sendikalan Konfederasyonu Araştırma Merkezi'nin (DİSK-AR) yayımladığı bir rapor SGK'nın hasta başına özel hastanelere her geçen yıl daha fazla para ödediğini ortaya koydu.

DİSK-AR'n "Ozel hastanelerin SGK'ye yükü tırmanıyor" başlıklı araştırmasına göre, 2024'ün ilk altı ayında SGK'nın özel hastanelere yaptığı ödemenin payı yüzde 153 yükseldi. Devlet ikinci basamak hastaneleri için yapılan ödemenin payı ise yüzde 53,9'a düştü.

2000'li yıllarda "Sağlıkta dönüşüm" adı altında yapılan düzenlemeler sonucunda kamunun sosyal sigorta kurumları sağlık hizmeti sağlayıcısı olmaktan çıkarıldığı ifade edilen raporda, "SGK ve diğer kamu sağlık sigortalarına ait hastanelerin bedelsiz olarak Saglık Bakanlığı'na devredildi" anımsatıldı.

Sadece SSK hastaneleri değil SSK'ya ait ilaç fabrikasının da kapatıldığına vurgu yapılan araştırmada "Sonuçta SGK tamamıyla sağhk hizmeti satın alır duruma getirildi. Bilindiği gibi sağlık ve sosyal güvenlik sistemine yapılan kamu katkılan demagojik bir yaklaşımla açık', 'yük' veya "kara delik olarak niteleniyor. Oysa asıl özel hastanelerin SGK'ya yükü artıyor. Bu araştırma, özel hastanelerin SGK'ya gide- rek artan yükünü ele alıyor" denildi. Araştırmada su tespitlerde bulunuldu:

"2012'den bu yana SGK'nın hasta başına devlet hastanelerine yaptığı ödeme 4,7 kat artarken, özel hastanelere yaptığ ödeme 9,4 kat arttı. SGK'nın sağlık ödemeleri, özel ve kamu hastanelerine göre büyük farklılık gösteriyor. SGK, 2024'ün ilk altı ayında devlet ikinci basamak hastaneleriyle karşılaştırıldığında özel hastanelere hasta başına yaklaşık üç kat daha fazla ödeme yaptı. Özel hastanelere başvuran hasta sayısında ve oranında azalma olmasına rağ men SGK'nın özel hastanelere yaptığı birim ödeme artıyor. SGK'nın özel hastanelerine hasta başına yaptığı ödemenin ortalama ödemeye oranı 2012'de yüzde 105 iken 2024'ün ilk altı ayında yüzde 153 oldu.

SGK hasta başına özel hastanelere her geçen yıl daha fazla para ödüyor. 2012- 2024 döneminde hasta başına birim ödeme devlet ikinci basamak hastanelerinde yüzde 469, devlet üçüncü basamak hastanelerinde yüzde 518, üniversite hastanelerinde yüzde 648 arttı. Aynı dönemde SGK'nın özel hastanelere hasta başına birim ödeme artışı yüzde 940 olarak gerçekleşti."