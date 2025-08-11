Yeniçağ Gazetesi: Sigortacılık bankaların vurgun kapısına döndü

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

SİGORTACILIK BANKALARIN VURGUN KAPISINA DÖNDÜ!

Trafik sigortasını "riskli" diye yapmayan, kaskoyu ise fahiş fiyatlarla sunan şirketler, bankalarla yaptıkları iş birliğiyle kredi çekmek zorunda kalan vatandaşa, ihtiyacı olmayan sigortayı satıyor.

KAMPANYALAR DÜZENLİYORLAR

Türkiye’de tam anlamıyla bir sigorta soygunu yaşandığına vurgu yapan Remzi Özdemir, yazısında çarpıcı de taylara yer verdi: Türkiye'de bankaların sigorta vurgunu artık akıl almaz bir boyuta ulaştı. Öyle ki, faaliyet dışı ge lirleri yani sigorta ve komisyondan elde ettikleri kazançlar, esas bankacılık gelirlerini geride bırakmaya başladı. Son dönemde bankalarda sigorta kampanyaları patladı. Bankacılara "Şu kadar sigorta sat, Mısır'da bir hafta tatil kazan", "İtalya tatili" deniliyor.

YARI YARIYA BÖLÜŞÜLÜYOR

Sigorta satışında birinci olan bankacıya çeyrek altın bile veriliyor. Bankaların bu satışlardan aldığı pay yüzde 40 ile yüzde 50 arasında. Sigorta şirketleri biliyor ki bu poliçelerin çoğu "çakma" türünden; Yani ihtiyacı olmayan müşterilere, kredi alabilmeleri için zorla satılan ürünler... Çoğu müşteri, şubeden çıktıktan birkaç dakika sonra böyle bir poliçe yaptırdığını bile hatırlamayacak. Riske dönüşmeyen poliçelerden elde edilen gelir, banka ile sigorta şirketi arasında yarı yarıya bölüşülüyor.

DENETLEYİCİLER GÖZ YUMUYOR

Türkiye’de bankalar aracılığıyla satılan sigortalar arasında ATM sigortasından kredi kartı sigortasına, köpeğinizin güvence sigortasından çocuğunuzun güvence sigortasına kadar akıl almaz Örnekler var. Dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen bu poliçeler, vatandaşa zorla dayatılıyor. Buna denetleyici ve düzenleyici kırımlar göz yumuyor. Bu ekonomik krizde, bankadan alacağı 50 bin liraya muhtaç olmuş bir insanın 10-20 bin lira sigorta kesilmesine nasıl izin veriliyor?