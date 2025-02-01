Yeniçağ Gazetesi: Silivri'yi kapatalım eğitim üssü yapalım

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‘İktidar değiştikten sonra Silivri Cezaevi’ni kapatalım’

Mansur Yavaş, Çağlayan’da iktidar değiştikten sonra Silivri, Cezaevi’nin kapatılmasını önerdi. İmamoğlu da “Üretim, eğitim üssü yaparız” dedi.

Ekrem İmamoğlu, konuşmasından sonra mikrofonu kendisine destek için Ankara’dan gelen Mansur Yavaş’a uzattı. Yavaş sözlerini "Öncelikle size geçmiş olsun diyorum. Aslında İstanbul'a geçmiş olsun diyoruz. Aslında demokrasimize ve hukuka da geçmiş olsun demiyorum. Hukuk her daim hakim olmalı” diye başladı.

Mansur Yavaş konuşmasını “Son birkaç aydır yaşadığımız durumlara bakarsanız birisinin en ufak bir demeci, bir tweeti gece evinden alınmasına vesile oluyor. Adeta Türkiye'yi bir açık hava cezaevine çevirmek istiyorlar. Oysa ki demokrasinin olmazsa olmazı basın özgürlüğü, fikir özgürlüğüdür. İnsanlar serbestçe fikirlerini söylemelidir.

Ancak tweet atılıyor, gözaltına alınıyor. Hukukçu olarak söylüyorum; tweet ortada bir yere gitmiyor. Bunun suç olup olmadığına Cumhuriyet Savcısı da karar veremez. Alır iddia eder, açar davayı. Eğer yargılama sonunda varsa bir kişi cezasını çeker. Ancak apar topar alınıp tutuklanması hukukta en başvurulması gereken olan bu tedbire başvurulması oldukça yanlıştır” diye sürdürdü.

Konuşmasından sonra Silivri Cezaevi’ne gidip tutukluları ziyaret edeceğini ekleyen Yavaş şöyle devam etti: “İnsanların hürriyetini hiçbir şekilde kısıtlayamazsınız. Hukuktan ayrı karar alamazsınız. Ve bir tweet atıyorsunuz altına birileri yazıyor 'Silivri soğuktur' diye. Zannediyorlar ki espri yapıyorlar.

Altına 'Silivri soğuktur' diye yazanlar bunun espri olmadığını, demokrasimiz, hukukumuz ve ülkemiz açısından utanç verici bir şey olduğunu bilmeleri gerekir. Bu ülkede demokrasi ve hukuku hakim kılacağız ve inşallah bundan sonra kim olursa olsun söylediği sözden dolayı, fikrinden dolayı, yazısından dolayı hiçbir şekilde tutuklanmayacak.

İnşallah iktidar değiştikten sonra demokrasinin başlangıcı olarak Silivri'yi kapatalım. Ve yeni bir hayata özgür günlere hep birlikte yol açalım. Tekrar Başkanıma geçmiş olsun diyorum."

İmamoğlu, bu sözler üzerine; "Başkanım o kadar güzel bir şey söyledi ki Silivri'yi kapatalım derken, belki de orayı üretim üssü yaparız, eğitim üssü yaparız, ona hep birlikte karar veririz. O günler yakın mı? Bu millet hazır" ifadelerini kullandı.

(ANKA)