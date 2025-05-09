Yeniçağ Gazetesi: Şimşek’in dünyasında çalışanlara yer yok!

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"30 SENEDİR GÖRMEDİĞİMİZ EKONOMİK SIKINTI YAŞIYORUZ"

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Hazine ve Maliye Bakam Mehmet Şimşek'in uyguladığı politikayı hedef aldı emekçiyi yok saydığını belirterek "Çünkü onun dünyası başka, biz çalışanların dünyası başka. O dar çerçeveden tabloya bakıyor. Bazı memur sendikaları da işçiyi öyle görüyor ki, sanki biz marabayız. Biz, lağımından çöpüne kadar, ekmeğinden savunma sanayisine kadar, yerin altına kadar çalışıyoruz" dedi.

Atalay, konfederasyon genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, yanın(bugün), kamudaki son toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolünün imzalanmasının ikinci yılı olacağını anımsattı. O protokolün imzalanmasından kısa zaman sonra enflasyon dolayısıyla "ne sözleşmenin ne ücretin kaldığını belirten Atalay, "Tabiri caizse, 30 senedir görmediğimiz ekonomik sıkıntı ile karşı karşıyayız" dedi.

Başkan Atalay, "Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?" sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi: “Asgari ücret ocak ayında yüzde 30 zamla 17 bin 2 liradan 22 bin 104 liraya çıkarılmıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuz ayında asgari ücrete ara zam sinyali vermişti. Erdoğan, "Şayet enflasyon oranın da çok ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz, gerekli değerlendirmeleri yaparız" ifadelerini kullanmıştı. Bugüne kadar işçi-memur" ayrımı yapmadığını, bunu da sürdüreceğini belirten Atalay, "Memur çok ücret almıyor ama işçi çok az ücret alıyor" diye konuştu.

Atalay, şöyle devam etti: “Şu anda ülkemizde emekli olan kamu çalışanından yüzde 50 daha fazla ücret alıyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle çarpık bir ücret düzenini göremezsiniz, bulamazsınız. Özellikle evvelden devlet kapısı öyle önemli bir kapıydı ki önünde kuyruk olurdu. Şu anda tarım dahil, savunma sanayidir, demir-yollarıdır, şeker fabrikalarıdır, her yerde en azından yüzde 10, ortalama yüzde 25 fire veriyor. İşçiler iş yerlerine gidemiyorlar. Savunma sanayinde 400 tane beyaz yakalı işçi işi bıraktı geçen sene. Sebebi ücret düşüklüğü Çünkü özel sektörde iki mislini, üç mislini alıyor. Biz özellikle ülkeyi yönetenlere, Çalışma Bakanına, Maliye Bakanına "Bunların yerine teknik eleman yetiştiremezsiniz, bunları emekli etmeyin, yasa düzenlemesini düzeltin' dememize rağmen arkadaşlarımızı kapının önüne koydular."

Gündemde kamu sözleşmelerinin olduğunu belirten TÜRK-İŞ Başkanı Atalay "70 yaşında çalışıp iş kızasına uğrayan abilerimiz var. Dünyanın hiçbir ülkesinde 70 yaşında adam niye çalışsın ki? Demek ki ekonomik sıkını var, demek ki adam geçinmekte zorlanıyor. Onun için biz İşçiler, her yerde emeği olan işçiler, çoğu zaman hak ettiğimizi alamıyoruz, kıt kanaat hayatımın sürdürmeye devam ediyoruz. Bizler çok cefa çekiyoruz ama sefa falan çektiğimiz yok. Sayım Cumhurbaşkanı, bir gün şu Maliye Bakanını, bakanların yarısını madenin bir altına soksa da görseler, o işçi nasıl çalışıyor, hangi şartlarda çalışıyor, hangi zahmeti, sıkıntıyı çekiyor dedi.

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay şöyle devam etti: İŞKUR, televizyonlarda ilan yapıyor, diyorlar ki: "İşçi bulamıyoruz' Bu ücrete işçi bulamazsınız. Bu ücret, köle ücreti. Diyorlar ki: 'Patronlar Mısır'a gidiyor, Ürdün'e gidiyor' Nereye gidiyorlarsa gitsinler. Bu ülkede, bu işçiye 30 bin lirayı, 40 bin lirayı fazla gören patronlar varsa, nereye gidiyorlarsa gitsinler. Ölümü gösterip sıtmaya razı etmenin hiçbir anlamı yok."