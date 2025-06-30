Yeniçağ Gazetesi: Siyasette tansiyonu yükselten duruşma

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SİYASETTE TANSİYONU YÜKSELTEN DURUŞMA

CHP ve Türk siyasetini yakından etkileyecek "kurultay iptali" davası 'mutlak butlan' tartışmaları arasında bugün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.

HAPİS CEZASI İSTENİYOR

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki kurultayının iptali için açılan dava bugün görülecek. Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 teki kurultayının iptali için hukuk mahkemelerinde dava açmıştı. İptal talepleri Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirilmişti. Dava bugün görülecek. İddianamede, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birçok isme "oylamaya hile karıştırma" suçundan 3'er yıla kadar hapis cezası verilmesi isteniyor.

GERİ DÖNÜŞ SENARYOLARI

Dava, CHP'nin geleceğini şekillendirebilecek bir dönüm noktası olarak görülüyor. Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultayın "mutlak butlan" ile yok sayılması ihtimali, Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri dönüş senaryolarını gündeme getirirken, parti içinde ve dışında tansiyon yükseldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, davaya ilişkin, "İlk günden beri söyledim, bu davanın ret olacağını. Bir olumsuz sonuç çıkarmayacağına eminim zaten. Maksat sonuç almakta değil. Maksat süreçte partiyi tartıştırmak açıklaması yaptı.

PARALEL YAPI OLUŞTURABİLİR

İYİ Parti'nin YSK Temsilcisi Avukat Mustafa Tolga Öztürk ise "Partilerin kongrelerinin ve kurultaylarının adli bir olay gibi değerlendirilip gerek asli ye hukuk mahkemeleri gerekse ceza yargılaması konusu olması ve bir şekil de iptale yönelik bir karar verilmesi halinde bundan sonra hiçbir partinin kurultayının sonuçlanmasını mümkün olmayacağı gibi bu durum YSK'ya aykırı bir paralel yapı oluşmasına da sebep olacaktır. Açılması muhtemel bu yeni yol siyasi partiler için telafisi güç zararlar meydana getirir" dedi.