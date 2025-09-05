Yeniçağ Gazetesi: Sizden korkanlar sizden beter olsun

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

SİZDEN KORKANLAR SİZDEN BETER OLSUN

Gürsel Tekin'in randevu talebini, "Kayyuma randevu veremem" diyerek geri çeviren Özel, "İsterse CHP'ye kayyum atasınlar. Korkmadan yolumuza devam edeceğiz" dedi.

AKP HAMLE MAHKEMESİ

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığına geçici olarak getirilen Gürsel Tekin, "Ortada bir cenaze var, o cenazeyi kaldırmayalım da koksun mu?" sözlerinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den randevu talep edeceğini ve pazartesi günü il başkanlığına gideceğini söyledi. Özgür Özel de cevabını Now TV'de İlker Karagöz'e açıkladı. Özel, "Asliye Hukuk Mahkemesinin, AK Parti'nin hamle mahkemesinin kayyumuna randevu veremem. Kayyum Gürsel Tekin'i alamayız, randevu veremeyiz" dedi.

PARTİYE BÖYLE GELEMEZSİN

Özel, şunları söyledi: Kayyumluk görevinin teklif edildiği andan sonra 'Ben bu partinin evladıyım. Bu görevi kabul edemem. Genel Başkanımdan randevu isteyeceğim. Bana bu süreçte bir görev düşüyorsa, Genel Başkanımın onayıyla, takdiriyle, partimin onayıyla, takdiriyle ancak olur' deseydi olurdu. Ancak böyle önce görevi kabul edip, cenazeden bahsedip ondan sonra bu partiye seçilmiş il başkanı gibi gelemezsiniz. Ankara'da kurgulanmış bir oyun var, İstanbul'da sahneleniyor ve mesele bu kadar açık.

YAPACAKLARININ ÖNEMİ YOK

Partisinin kuruluş haftası etkinlikleri açılışında da CHP kurultay davasına değinen Özgür Özel, yine rest çekti. Özel, "Biz bu korkuyu örgütleyenlere karşı umudu örgütlemek için bir hafta boyunca bu binadayız. Korkuyu örgütleyenlerin dün yaptıklarının, bugün yapacaklarının, yarın yapacaklarının bir önemi yok. Sizden korkan sizden beter olsun. Eğer sizin kadar korkak olsaydık, biz Samsun'a geçemezdik, Kurtuluş Savaşı'nı veremezdik, düşmanı def edemezdik, Cumhuriyeti kuramazdık" ifadelerini kullandı.