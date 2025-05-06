Yeniçağ Gazetesi: Sokaklar atanmayan öğretmenin sınıfı oldu

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ATANMAYAN ÖĞRETMENLERE KIYIM BAHANESİ: TASARRUF

Eğitimde bitmeyen sorunlar Türkiye'nin kanayan yarası iken, okullarda açık olmasına rağmen 'tasarruf’ bahanesiyle atanmayan öğretmenler de eylem üstüne eylem yaparak sesini duyurmaya çalışıyor.

Atanmayan öğretmenler önceki gün İstanbul'daki eylemlerinin ardından dün de Ankara'da Milli Eğitim ve Hazine Maliye Bakanlığı önünde eylem yaptılar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 15 bin kişilik kontenjanı yetersiz bularak ek atama talep eden öğretmenler, "Sınıfımız yoksa sokaklar bizim kürsümüzdür. Tahtamız yoksa megafon bizim sesimizdir" diyerek tepkisini dile getiriyor.

KPSS'de 63'üncü olduğunu ve atanamadığını belirten bir tarih öğretmeni, "Biz atanamayan öğretmenler değiliz, biz atanmayan öğretmenleriz. 21 bin kişinin girdiği sınavda 63'üncü oluyorum ve atanamıyorum. Cumhuriyet tarihinde bunun eşi, benzeri, örneği yok. Cumhuriyet tarihimizde ilk 100'e girmiş ancak atanamayan öğretmenlere ilk kez şahit oluyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ise yetkililere, "Madem atamayacaktınız, neden bu gençleri yıllarca umutla okuttunuz?" diye sordu. KPSS'de 74'uncü sıraya girmesine karşın atanması yapılmayan coğrafya öğretmeni Yasemin Kalkan, 6 yaşındaki çocuğuyla geldiği ek atama talepli eylemde, "Perişan oluyoruz biz çoluk çocuk. Ben bu çocukla birlikte derece yapmışım ve hala daha atanamıyorum. Ne yapmamız gerekiyordu daha fazla, bilmiyorum. İlk 100'e girmek kolay mı? 15 yılım gitti. Tam atanıyorum dedim, tam hayallerim gerçekleşiyor dedim. Bu sefer 32 kontenjan verildi" dedi.

Atanmayan öğretmenler, "2024 KPSS de kontenjan kıyımına uğrayan öğretmenler ek atama istiyor. 15 bin kontenjanı kabul etmiyoruz" talebiyle İstanbul II Milli Eğitim Müdürlüğü önündeki eyleme katılan ataması yapılmayan öğretmenler, mağduriyetlerini anlattı. Coğrafya öğretmeni ve 15 yıllık mezun olduğunu belirten Yasemin Kalkan, şunları söyledi:

“15 yıldır uğraşıyorum. 2010 mezunuyum, 2011'de formasyonla birlikte. Bu sene tam 15 yıl sonra derece yaptım dedim. İlk yüze girdim. 74'üncü sıradayım şu anda ve şansa bakın ki atanamıyorum. Şu anda verilen 15 bin zaten çok az bir rakam. Bir de 15 binde adaletsiz bir dağılım yapıldı. Özellikle lise branşlarında kıyım yapıldı. Ben çocuğumla birlikte geldim buraya. Ankara'daki etkinliğe annemle, abilerimle birlikte gittim. Ben nerede etkinlik var, orada koşuyorum. Perişan oluyoruz biz çoluk çocuk. Çok branş böyle mağdur edildi. Ben ek atama ile bu mağduriyetin, kıyımın giderilmesini istiyorum. Zaten bekarken başladım bu sürece. Sonra evlendik. Çocuk 6 yaşına geldi ve ben çocuğumu 1,5 yaşından beri kreşlere gönderiyorum. Hem dershanelerde çalışı yorum hem kendi sınavıma çalışarak yaptım ben bu dereceyi. Hakkımızı istiyoruz sadece. Çok mağdur olduk. Gerçekten çok mağdur edildik. Özel okul öğretmeni olmanın da zaten ekstra zorlukları var. Günde yeri geliyor 8-10 saat derse giriyoruz. Uzak mesafeler. Anne için ekstra zor oluyor zaten. Yani 15 yılın emeği var ve ben gerçekten 74'üncü olmak için gecemi gündüzüme kattım. En az günde 10 saat ders çalıştığım zamanlar oldu. Hakkımızı istiyoruz. Her ilde bir kişi açık olsa 81 kişi eder, her branş için. 32'ler, 29'lar çok komik rakamlar.”

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü mezunu olduğunu söyleyen Haşim Tuğrul da emeklerinin karşılığını alamadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda yanlış bilgiyle yanıltıldığını düşünüyorum. Çünkü Sayın Yusuf Tekin'in son açıklamaları şu doğrultuda. Diyor ki, "İhtiyaç olan branşlarda sadece alım yapıyorum'. Peki, ben kendisine soruyorum. Sadece bu sene bahsettiği bütün branşları neredeyse kıyıma uğrattı."