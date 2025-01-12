Yeniçağ Gazetesi: Sokaklar meydanlar emeklinin evi olacak

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"Karnımızı doyuracak ekmeğe, evimizi ısıtacak doğal gaza, kafamızı sokacak dört duvara muhtaç bırakıldık” diyen emekliler, eylemlerini genişleterek kendilerine bunu layık görenlere hesap ödeteceklerini söyledi

BIÇAK KEMİĞE DAYANDI

Hükümetin emekliler için TÜİK'in açıkladığı yüzde 15.75'lik rakam doğrultusunda açıkladığı artış oranına tepki gösteren DİSK Emekli-Sen İstanbul Şubeleri Mecidiyeköy’de eylem yaptı. Yağmur altında gerçekleştirilen eyleme DİSK Genel İş, KESK, Tüm Emeklilerin Sendikası ve çeşitli kitle örgütlerinin destek verirken; "Mutfakta yangın var, bıçak kemiğe dayandı", "TÜİK elini cebimizden çek" ve "Gerçekleri açıkla, ekmeğimizle oynama" dövizleri taşındı.

SEFALET KADER DEĞİLDİR

Emekliler "Emeklileri bir ülkede belirlenen en düşük ücret tutarından daha düşük aylıklara mahkûm etmek, kimsenin haddine değildir. Sokakları, meydanları, Meclis kapılarını emeklilerin evi yapacağız. Ekonomik krizin faturasını krizi yaratanlara ödeteceğiz" dedi. DİSK Emekli-Sen Bakırköy Şube Başkanı Çetin Yılmaz da “Bu ülkenin yurttaşları için açlık, yoksulluk sefalet kader değildir. 2025 yılını bu iktidarın gidiş yılı ilan edeceğiz” diye konuştu.

SARAYIN FATURASI BİZE

Ortak açıklamayı okuyan Yılmaz, şunları söyledi:

Karnı toklar ile sırtı peklerin baş başa karar verdikleri asgari ücret, milyonları sefalete mahkûm etti. Emeklilerin yaşamı ucuz; ekmeğinse pahalı olduğu bu ülkede, sarayın faturası alışveriş torbalarımızdan aşırılanlarla ödendi. Emekliler karnını doyuracak ekmeğe, evini ısıtacak doğal gazı bir kenara bırakın kafasını sokacak dört duvara muhtaç bırakıldı. 2025 yılını bu iktidarın gidiş yılı ilan edeceğiz.

SARAYIN FATURASI ALIŞVERİŞ TORBALARINDAN AŞIRILDI

TÜİK’in baskıladığı enflasyonla AKP iktidarının emeklilere reva gördüğü yüzde 15.75’lik cüce maaş zammı Türkiye’nin bir çok şehrinde protesto edilmeye devam ediyor. DİSK Emekli-Sen “Emeklilerin yaşamı ucuz; ekmeğinse pahalı olduğu bu ülkede, sarayın faturası alışveriş torbalarımızdan aşırılanlarla ödendi" dedi.

Emekliler bu kez İzmir ve İstanbul’dan TÜİK’e ve AKP iktidarının emeklilere yaptığı yüzde 15.75’lik cüce maaş zammını protesto etti. DİSK Emekli-Sen üyesi emekliler Mecidiyeköy’de "Mutfakta yangın var, bıçak kemiğe dayandı" dövizi taşıyarek “Emeklileri bir ülkede belirlenen en düşük ücret tutarından daha düşük aylıklara mahkûm etmek, kimsenin haddine değildir. Sokakları, meydanları, meclis kapılarını emeklilerin evi yapacağız. Ekonomik krizin faturasını krizi yaratanlara ödeteceğiz" dedi. Bir emekli de "TÜİK seni yıkamaya geldik temizlemeye geldik" diye seslendi.

Hükümetin emekliler için TÜİK'in açıkladığı yüzde 15.75'lik rakam doğrultusunda açıkladığı artış oranına tepki gösteren DİSK Emekli-Sen İstanbul Şubeleri basın açıklaması yaptı."Mutfakta yangın var, bıçak kemiğe dayandı", "TÜİK elini cebimizden çek" ve "Gerçekleri açıkla, ekmeğimizle oynama" dövizlerinin taşındığı eylemde bir emekli de TÜİK'e seslendi, "Biz insanca yaşamın haklarını en kutsal alın terimizle kazandık. Biz burada bir olmaya geldik. Savaşa değil. Emekliye bütçe diyorum. TÜİK seni yıkamaya geldik, temizlemeye geldik" dedi. DİSK Genel İş, KESK, Tüm Emeklilerin Sendikası ve çeşitli kitle örgütleri temsilcileri de açıklamaya destek verdi. Basın açıklamasını DİSK emekli-Sen Bakırköy Şube başkanı Çetin Yılmaz okudu. Yılmaz, şunları söyledi:

"TÜİK, şaibeli enflasyon oranlarını açıkladı: 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 44,38 oldu. Bugüne değin en azından bu şaibeli oranlar ekseninde yapılan zamlar da terk edildi. İşçi sınıfının temsil edilmediği bir toplantıda, karnı toklar ile sırtı peklerin baş başa karar verdikleri asgari ücret, milyonları sefalete mahkûm etti. Asgari ücrete yapılan yüzde 30 zam ile birlikte ülke nüfusunun yarısı en geç iki ay sonra açlık sınırının altında yaşam mücadelesi vermeye başlayacak. Sarayın faturası bir kez daha asgari ücretlilere ve ailelerine kesildi. Memurlara ve memur emeklilerine altı aylık resmi enflasyon oranı olan 15,75’lik zam oranı da uygulanmayacak. Emekçinin sesi olmaktan son derece uzak bir sendika ve hükümetin el ele verdiği toplu sözleşme gereğince, memur ve memur emeklilerinin 2025 yılının ilk altı ayı için alacağı zam oranı yüzde 11,54 iken ekmeğe gelen zam oranı yüzde 25 oldu. Memurların ve memur emeklilerinin 100 liralık alışveriş sepetlerinin fiyatı 180 liraya çıkarken, gelirleri 100 liradan 133 liraya çıktı. Emeklilerin yaşamı ucuz; ekmeğinse pahalı olduğu bu ülkede, sarayın faturası alışveriş torbalarımızdan aşırılanlarla ödendi. Değerli arkadaşlar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı duyurdu: 'En düşük emekli aylığı 1.969 lira artırılarak 14 bin 469 liraya tamamlanacak.' Bir dakika düşünün değerli arkadaşlar. Bu ülkede en düşük emekli aylığı asgari ücretin 7 bin 500 lira altında. Bu ülkede en düşük emekli aylığı yoksulluk sınırının beş kat aşağısında. Bir ülke düşünün ki değerli arkadaşlar; emekliler yılı ilan edilen 2024 yılında emekliler karnını doyuracak ekmeğe, sırtına takacak cekete, evini ısıtacak doğalgazı bir kenara bırakın kafasını sokacak dört duvara muhtaç bırakıldı.(ANKA)