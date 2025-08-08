Yeniçağ Gazetesi: Son güne kadar beklet düşük zamma mecbur et

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

SON GÜNE KADAR BEKLET DÜŞÜK ZAMMA MECBUR ET

Memur ve memur emeklileriyle yürütülen zam pazarlığında da kamu işçilerinde uygulanan senaryoda olduğu gibi düşük bir zamma razı etme taktiğinin devreye sokulacağı belirtiliyor.

HÜKÜMETTEN BİR TEKLİF YOK

Kamuda çalışan 4 milyon memur ile 2 milyon dolayındaki memur emeklisini kapsayacak 2026-2027 yılları 8. Dönem Toplu Sözleşme müzakerelerinde yasayla belirlenen takvim hızla ilerlerken, memur sendikalarının taleplerine karşı, işveren konumundaki iktidar tarafından henüz bir haftadır teklif sunulmadı. İktidar şubat ayında 600 bin kamu işçisi için Türk-İş ve Hak-İş tarafından iletilen taleplere 7 ay boyunca yanıt vermemişti. Sonrasında düşük zam teklifi açıklayan iktidar, 1 Ağustos'tan itibaren grev aşamasına giren pazarlıklarda işçi sendikalarını başlangıçtaki taleplerinin dörtte birine razı etti.

GEÇEN DÖNEM DE UYGULANDI

Şimdi benzer senaryonun 6 milyon memur ve memur emeklisi içinde sahneye konulacağı belirtiliyor. Yasanın belirlediği bir aya sıkıştırılan takvimde karşı teklif getirmeyerek süreyi daraltan iktidarın işveren olarak sınırlı süreyi sonuna kadar kullanacağı, öngörülen geleceğe dönük resmi enflasyon hedefleri doğrultusunda yüzde 10-12 zam önerisiyle kapıyı açtıktan sonra süreci tıkayacağı belirtiliyor. Böylece pazarlık Yüksek Hakem Kurulu aşamasına taşınacak. Önceki dönemde de aynı süreç işletilmiş, son günde memurlar iki yıl boyunca düşük zam oranlarına mecbur edilmişti.

OLDUBİTTİYE GETİRİLMESİN

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu da "Toplu sözleşme süreci gereğince 15 Ağustos'a kadar teklif verilmesi ve görüşmelerin 19 Ağustos'ta başlaması beklenmektedir. Ancak bu kadar vahim ve milyonları ilgilendiren bir sürecin 4 güne sıkıştırılması, iktidarın kamu emekçisinin ücret ve haklarına dair kararı bir kez daha oldubittiye getirmeyi planladığını düşündürmektedir. 2026 ve 2027 yılları için ülkenin içinde bulunduğu yüksek enflasyon ikliminin ve kamu emekçinin günden güne düşen alım gücünün hesap edilmesi hayatidir" açıklaması yaptı.