Yeniçağ Gazetesi: Sorunlar tahammül edilemez hale geldi

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"SORUNLAR TAHAMMÜL EDİLEMEZ HALE GELDİ"

Vatandaş, işsizlik, gelen zamlar, yüksek kiralar ve konut alımındaki imkânsızlık, maaşların açlık sınırının altında kalması karşısında çaresiz.

Çarşı, pazar yangın yeri

15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü'nde Tüketiciyi Koruma Demeği (TUKODER), İzmir, Ankara ve İstanbul başta olmak üze re birçok ilde "Sürekli artan fiyatlar nedeniyle çarşı, pazar yangın yerine dönmüş, her geçen gün tüketiciler tükenmiştir. Hayat pahalılığı karşısında tüketiciler tükenmeye devam etmektedir" açıklaması yaptı.

TÜKODER, ülkede tüketicilerin yaşadığı şu sıkıntılara dikkat çekti:

Toplu konut satışları, orta gelirli vatandaşların bile ulaşamayacağı rakamlara ulaşmıştır.

Kentsel dönüşüm projeleri rantsal dönüşüm projelerine dönüşmüştür.

Enflasyon rakamları iki haneli rakamlara düşmeye başlamışsa da tüketicilerin gelirlerinde artış olmamış, hayat pahalılığı vatandaşı vurmuştur.

TÜRK-İŞ' in şubat ayı açıklamalarına göre açlık sının 23 bin 324 TL, yoksulluk sınırı 75 bin 973 TL'dir. Asgari ücretli 22 bin 104 lira, en düşük emekli ise 14 bin 460 lirayla bu ortamda yaşamak zorunda kalmıştır.

Elektrik tarifeleri yapılan değişiklikle tüketicinin ısınma ve aydınlanmada kullandığı elektrik faturalarının yükselmesine neden olacağı çok açıktır. DEVLETIN ürettiği elektriği özel şirketler eliyle pazarlamak şirketleri zengin ederken tüketiciyi fakirleştirmektedir.

Birkaç GSM şirketinin pazarı belirlediği bir ortamda telefon ve internet kullanımı tarife fiyatlarına yapılan zamların tüketiciye yansıması ağır gelmektedir.

TÜİK tarafından açıklanan ocak ayı verilerine göre işsizlik oranı yüzde 8.4. İşsizlik rakamları şimdiden sosyal sorunların patlamasına neden olacak boyutlara varmıştır.

Özel okul ücretleri yüzünden aileler çocuklarını okutamaz duruma gelmiş, devlet okullarında da eğitimin kalitesi düşmüştür.