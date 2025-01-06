Yeniçağ Gazetesi: Suriyelilerin ülkelerine dönme niyeti yok!

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Suriyelilerin ülkesine dönmesi kısa zamanda mümkün değil

CHP’li Çakırözer’in görüştüğü Eskişehir’deki Suriyeliler, ülkelerine dönmek isteseler de olumsuz koşullar nedeniyle acele etmeyecekleri söyledi. “Ev, okul, hastane yok! Nasıl gideceğiz” diyen sığınmacılar, önce devletin kurulmasını beklediklerini vurguladı.

Suriye’de radikal İslamcı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğündeki silahlı grupların 8 Aralık’ta başkent Şam’ın kontrolünü ele geçirmesinin ardından Beşar Esad yönetimi yıkıldı.

13 yılı aşan kanlı iç savaşta bir dönem kapanırken Esad’ın ülkeden kaçtığı haberiyle de başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki Suriyelilerin geri dönüşü tartışılmaya başlandı. HTŞ öncülüğündeki gruplardan daha ilk saatlerde “Suriye artık özgür, Suriyeliler geri dönebilir” açıklaması yapsa da sahadaki gelişmeler ve teknik zorluklar kitlesel bir tersine göç için henüz erken olduğuna işaret ediyor. Suriye’de Esad rejiminin sona erdiği 8 Aralık tarihinden bu yana Türkiye’de sığınmacı/geçici sığınmacı statüsü altında bulunan Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sınırlı sayıda kaldı.

Resmi kayıtlara göre Türkiye’deki yaklaşık 3,5 milyon Suriyelinin sadece 40 bininin Suriye’ye döndüğü açıklandı. Seçim bölgesi Eskişehir’de Suriyeli sığınmacıların yoğunlukta yaşadığı Odunpazarı ilçesi Erenköy ve Emek mahalleleri ile Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’ni ziyaret eden CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Suriyelilerin ülkelerine dönüş konusundaki değerlendirmelerini ve beklentilerini dinledi.

10 yılı aşkın süredir Eskişehir’de yaşadıklarını söyleyen Suriyeli sığınmacılar, geri dönmek için acele etmeyeceklerini ve Suriye’de hayatın normale dönmesini bekleyeceklerini vurguladı. Savaş sırasında evlerinin yıkıldığını, kayıplarının olduğunu belirten Suriyeliler, “Döneceğiz ama orada ne ev var ne başka bir şey. Ailelerimizden, arkadaşlarımızdan yakınlarını bulmaya gidenler oldu. Ama orada durum iyi değil. Kalacak ev yok, okul yok, hastane yok” dedi.

Yaklaşık 13 yıldır Eskişehir’de olduklarını belirten Muhammet, “5 çocuğum var. İş olursa çalışıyorum. İnşaat ve tarlalara gidiyorum. Daha önce Emek Mahallesi’nde oturduk. Şimdi uzun zamandır Erenköy’deyiz. Esad gidince memleketimiz düzeldi diye sevindik. Suriye’de bazı evler patlamış, bazıları yıkık dökük duruyor. Şimdi orada ev yok gidemeyiz. Yazın çalışıp para biriktireceğiz. Çocuklarımıza, kendimize eşya alacağız. Gidebilirsek öyle gideceğiz” dedi.

Aynı mahallede yaşayan Suriyeli başka bir aile ise, “Devlet kurulsun inşallah gideceğiz. Burayı da bırakamıyoruz. Komşulara alıştık. Ben de tarla işlerine gidiyorum. Bizim burayı bırakmamız kolay değil. Orada ev de yok. Gidip biz orada çadır mı kuracağız. Yarın bir gün belki bir sene, belki iki seneye devlet de kurulur gideriz. Yaz gelsin bir bakalım, Allah ne gösterecek. Tabii ki gitmeyi isteriz ama Türkiye’yi bırakmak da bize zor geliyor. Kimisinin parası, kimisinin ev eşyası, kimisinin evi yok! Nasıl gidecekler?” sözleriyle durumlarını aktardı.

Yeşiltepe Mahallesi’nde yaşayan Suriyeli sığınmacılar da geri dönmek için Suriye’deki durumun düzelmesini beklediklerini aktarırken,şunları söyledi: “Deyrizor’dan buraya geldik. 2 ay önce kardeşimin biri Suriye’ye gitti. Şimdi konuşuyoruz. Orada durumun çok iyi olmadığını sıkıntıların devam ettiğini söylüyor. Burada 3 çocuğum okuyor. Çocuklarımı düşünüyorum. Bir çocuğum dördüncü sınıfa gidiyor burada. Suriye’ye gidince her şeye sıfırdan başlayacağız. Belki 5,6 ay sonra dönmek için bakabiliriz. Ama oranın önce bir düzelmesi lazım. Kanunlar nasıl olacak, devlet nasıl kurulacak? Kısa zaman değil… Her şeye sıfırdan başlıyoruz, destek olmadan başlamak çok zor.”

Erenköy Mahallesi sakinleri ise, Suriyeli sığınmacıların geri dönecekleri konusunda çok iyimser değil. Sığınmacıların gideceklerine dönük hiç bir hareket görmediklerini belirten bir Erenköylü, “Ben inanmıyorum gideceklerine. Hiçbiri gitmiyor. Sen olsan bu rahatı bırakıp gider misin? 2016-2017 yıllarında geldiler. Hiçbiri de gitmez, tahmin etmiyorum. Gidiyorlar, dönüyorlar diyorlar hepsi yalan” dedi.