TABUT APARTMANI YAPAN 10 MİLYONA TUTUKSUZ KALDI

Depremde 51 kişinin yaşamını yitirdiği binanın 34 aydır kırmızı bültenle aranan müteahhidi 10 milyon lira güvence parası yatırdığı için tutuksuz yargılanacak. Ölümlerden sorumlu diğer zanlılar da yeni yargı paketiyle dışarıya çıkacak

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında, 34 aydır aranan ve hakkında kırmızı bülten bulunan müteahhitlerden Hasan Hüseyin Sever, mahkemenin istediği 10 milyon TL güvence bedelini yatırdı. Böylece ölümlerden sorumlu gösterilen müteahhidin, son karar verilene kadar yakalama emri kaldırılacak ve tutuksuz yargılanabilecek. Sanık avukatı, mahkemeye müvekkili hakkında "kırmızı bülten ve yakalama kararının kaldırılması" talepli dilekçe sundu. Furkan Apartmanı'nda anne, baba ve iki kız kardeşini kaybeden Elif Buse Kaplan'ın avukatı Oğuzhan Kaya, buna itiraz ederek, hukuka aykırı olduğunu söyledi.

SİZ ‘AFFETTİK’ DER MİYDİNİZ?

Bu gelişme yaşanırken, 11. Yargı Paketi ile depremde çürük bina yaparak insanların ölümüne neden olanların serbest bırakılmasının önünün açılacağı gerekçesiyle Adana'da eylem düzenlendi. Depremde babasını kaybeden ve yaralanan Çiğdem Ercan, milletvekillerine seslenerek, "Sizin sevdikleriniz enkaz altında paramparça olsa, 'affettik' der miydiniz?" diye sordu. Depremde ailesini kaybeden İsmet Kocalar ise, "Bu yargı paketine oy verenlerin annesi, babası, kardeşi, evladı ölmedi. Biz yakınlarımızı kaybettik. Ben affetmiyorum; onlara affetme hakkını vermiyorum. Ben affetmedikçe sen affedemezsin; bu pakete hayır demelisin" dedi.