Yeniçağ Gazetesi: Tarım alanlarına ekin yerine beton dikiliyor!

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

TARIM ALANLARINA EKİN YERİNE BETON DİKİLİYOR!

Meyve, sebze fiyatları alıp başını giderken desteklenmesi gereken tarım gözden çıkarıldı. Verimli arazilerden binalar yükselirken, Sazlıbosna'da 2,5 milyon metrekarelik tarım alanından eser kalmadı.

STRATEJİK ÜRÜNÜN SONU GELDİ

Türkiye’de nüfus artarken tarım arazileri de giderek azalıyor. Tarlaların büyük bölümünden artık, ürün değil adeta beton fışkırıyor. TÜIK verilerine göre 2010 yılında 8 milyon 103 bin hektar olan buğday ekim alanları ise 2024'e gelindiğinde yaklaşık olarak 1 milyon hektar azalarak 7 milyon 23 bin hektara düştü. Ekilmeyen tarlalardan binalar yükselirken, stratejik ürün olan buğdayı, ithal eden ülke konumuna geldik.

3 MİLYON HEKTAR YOK OLDU

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez de farkı ürünlerin yetiştirildiği tarlalar da hesaba katıldığında tarım arazisi kaybının daha da büyük olduğunu söyledi. Çiftçinin desteklenmemesi durumunda tarımdan çekilenlerin sayısının katlanacağını belirten Suiçmez, "Son 19 yılda geldiğimiz durum vahim. Başta maden ve enerji şirketleri için imara açılan arazi miktarı 3 milyon hektarın üzerinde" dedi.

25 BİN KONUT YÜKSELİYOR

Tarımda betonlaşmanın en bariz ortaya konduğu yerlerden birisi de İstanbul’un verimli topraklara sahip su havzası olan Sazlıbosna. Kanal İstanbul Projesi'nde yer alan bölgede 2,5 milyon metrekarelik alan imara açıldı. TOKİ burada 25 bin konutun inşasına başladı. Binaların büyük bölümünün yüzde 15'ler seviyesine ulaştığı belirtiliyor. Aynı bölgede TOKİ'nin Baklalı konutları da bitmek üzere. Emlak Konut da dev bir site yapıyor.