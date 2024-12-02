Yeniçağ Gazetesi: Tek bir yumurta bile bölüşülerek yeniyor

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EMEKLİ: BİR YUMURTAYI HANIMLA BÖLÜYORUZ, PAYLAŞIYORUZ

Türkiye'nin her ilinden miting meydanlarından pazarlardan marketlerden emeklilerin feryadı yükseliyor. Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen "Yüzdelik zamlarla, yüzdelik ayarlamalarla bu işin düzelmeyeceği ortada" derken, emekli Osman Bulunuz da "Eti unuttuk. Yumurtayı da arada bir alıp hanımla bölüşüp yiyoruz" diye konuştu.

Ekonomide yaşanan zorluklar, düşen alım gücü ve enflasyonla mücadelede talebe yönelik baskıların etkilediği maaş zamlan nedeniyle emeklileri çalışmak zorunda bırakıyor. Ülkenin her tarafından, asgari ücretli, emekli, memurun feryadı yükseliyor "Geçinemiyoruz, sürünüyoruz." Osmaniye'nin Kadirli İlçesi'nde semt pazarına alışverişe gelen emekliler, geçinemediklerinden yakındı. Emekli Osman Bulunuz, "Eti unuttuk ama yumurta arada bir. Bir yumurtayı hanımla beraber bölüyoruz, ikimiz paylaşıyoruz" dedi. Eşinin yaşlı aylığıyla geçindiklerini söyleyen Emine Ilık ise "Et zaten almıyoruz yemiyoruz vallahi, bayramdan bayrama onu da komşu verirse yiyoruz, vermezse o da yok" diye konuştu.

Osmaniye'nin Kadirli İlçesi'nde semt pazarında alışveriş yapan emekliler, maaşlarımın yetmediğini, en az 20 bin lira olması gerektiğini dile getirdi. 76 yaşında çalışmak zorunda olduğumu belirten emekli Zeki Çolak şunları söyledi: "Emekliyim, pestil satıyorum. Pestili alan da yok, akşama kadar pazarda bekliyorum. 12 bin 500 lira aylık veriyorlar o da zaten yetmiyor. Yetmediği için bu alım satıma başvuruyoruz. Çalışmasam yetmez. Çalıştığım için bir ek oluyor. Yemeğe ancak yetiyor. Sebze, meyve, yiyecek, içecek, hastalık, yol parası... Dizlerim ağrıyor, grip, nezle işte bunlar var, ihtiyarlık da var. En aşağı 20 bin lira olması lazım." Bir başka emekli maaş en az 25 bin lira olmalı. Aldığımla ancak borcunu dağıtıyorum, sonra da geri borçlanmaya başlıyoruz. Devletin açıkladığı bu enflasyon var ya... Benim bunu bu ay 10 liraya almam lazım, bir daha geldiğimde bu 20 lira, nereden düştü bu enflasyon? Bunu temsil olarak gösteriyorum sana, her şey böyle" dedi. Emekli Osman Bulunuz da "12 bin 500-13 bin lira maaşım. Maaşın yetmesi mümkün mü şu ortamda? Geçinemiyoruz işler de, zor. Eti unuttuk ama yumurta arada bir. Bir yumurtayı hanımla beraber bölüyoruz, ikimiz paylaşıyoruz. Bir yumurta vallahi sabahlan... Bir ben değil herkes, çoğu insan yiyemiyor" diye konuştu.

Eşi yaşlılık aylığı alan Emine Ilık da "Eşim 65'lik maaşı alıyor, 4 bin 200 lira para alıyor. Ben ne yapacağım? Benim hiçbir şeyim yok. Bir patlıcan olmuş 40 lira, domates olmuş 50 lira, 60 lira. Çökelek olmuş 80 lira, ben ne yapacağım? Ben 700 lira para ile geldim ama arabam dolmadı. Odun, kömür, ekmek... Hiçbir şey yemeyelim mi" diye konuştu.

KESK mi tingine katılan Aksaray'dan gelen 66 yaşındaki Veysel Şimşek isi, "Ben emekli olduğumda çalışan emeklinin yüzde 80'i kadar maaş alı yordum, şu anda yüzde 50'nin altında. Emeklinin durumu bu. Sağlık, beslenme, giyinme ve özellikle de temel gıda harcamalarından kısmak zorunda kalıyorum" diye dert yandı.

Çalışan emekli Kerim Boz ise, emekli olduğunda maaş oranlarının düştüğünü belirterek, "O yüzden çalışmak zorundayız, çocuk okutuyoruz. Emekli maaşlarıyla geçinmek çok zor. Büyüklerimizin zamanında bir emekli ikramiyesi ile bir ev alınabiliyordu, biz bunu duyduk bunu gördük. Şu anda bu bir hayal. Yarım emekli olsam alacağım tazminat 800 bin ile 1 milyon arasında, bu paraya ev alamıyorsunuz" dedi.