Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

TEKSTİL KAN KAYBEDİYOR İKTİDAR İSE SEYREDİYOR!

Tekstil sektöründe üç yılda ihracat yüzde 30 düştü, 10 bin firma kapandı, 360 bin kişi işsiz kaldı. Eğer teşvik gelmezse istihdam kaybına 100 bin kişi daha eklenecek.

ACİL DESTEK GEREKİYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2026 bütçesi görüşmelerinde Türki-ye'nin lokomotifi tekstilde acı durum gözler önüne serildi. Komisyonda Bakan Mehmet Fatih Kacır'a seslenen CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, "Teşvik alamadıkları için şirketler üretimini sürdürebilmek için Mısır'a gidiyor. Küçük şirketler ne yazık ki kapanıp gidiyorlar. Bugün tekstile destek çıkılmazsa üç-beş ay içinde istihdam kaybına 100 bin kişi daha katılacak" dedi.

BİZ 2026'YI KAYBETTİK

Arpacı, "Birçok işletmenin ocak, şubat aylarında siparişi yok, kasım, aralık aylarında ne yazık ki istihdamı azaltmak, makinaları kapatmak üzere şu an hazırlık yapıyorlar. Biz 2026'yı kaybettik, 2026 ilkbahar, yaz, sonbahar, kış koleksiyonlarının siparişleri gitti. Bugün bir şey yaparsanız, bugün bir teşvik çıkartırsanız, bugün döviz dönüşüm desteğini artırırsanız, bugün tekstil üreticisine umut olursanız 2027 ilkbahar, yaz koleksiyonlarını yakalarız.

ŞİRKETLER AYAKTA DURAMIYOR

İstihdamda durumu Arpacı şu sözlerle ortaya koydu: 2022 Aralık ayı tekstil, hazır giyim ve deri sektöründe faaliyet gösteren firma sayısı yaklaşık 71 bin 959; bugün 62 bin civarında. Kapanan firma sayısı 10 bin, kayıp yüzde 13,5. Aralık 2022, tam da nas politikalarının başladığı, ihracata doyamadığımız o aylar 2022 Ağustos-Aralık, istihdam 1 milyon 304 bin 927; bugün 944 bin. İşten çıkarılan kişi sayısı 360 bin 757, kayıp yüzde 27,5 sadece üç senede.