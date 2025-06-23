Yeniçağ Gazetesi: Trump hayatının kumarını oynadı!

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TRUMP HAYATININ KUMARINI OYNADI!

Nükleer tesislere saldırı dünyada, "Barış adamı olarak Nobel'e aday gösterilen Trump, büyük kumar oynayarak diplomasi ve barışı bombaladı" diye yorumlandı.

ABD, İRAN'DA ÜÇ NÜKLEER TESİSE HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan uçakları ve denizaltılarıyla gerçekleştirilen saldırı sonucu, İran’ın kilit nükleer zenginleştirme tesislerinin tamamen yok edildiğini belirtti.

NÜKLEER TESİSLERDE SIZINTI YOK

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), saldırıların ardından Fordo dahil hiçbir tesiste radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış olmadığını bildirdi.

'MUHTEŞEM BİR BAŞARI' DEDİ

Israil-İran savaşı devam ederken, ABD de İran’daki Natanz, Isfahan ve Fordo nükleer tesislerini bombalayarak savaşa resmen ve fiilen dahil oldu. ABD, B-2 bombardıman uçaklarıyla Fordo'yu 6 sığınak delici mühimmat kullanarak vururken, diğer iki tesise ise bölgedeki Amerikan denizaltılarından 30 Tomahawk füzesi attı. Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen Trump, Netanyahu ile takım olarak çalıştıklarını belirterek, saldırıyı 'muhteşem bir başarı' olarak nitelendirdi. ABD'li Demokrat Parti Senatörü Bernie Sanders ise "Kongre dışında kimsenin ülkeyi savaşa sokma hakkı yok. Anayasaya aykırı" dedi. Trump'a kendi partisinden tepkiler geldi.

ORTA DOĞU SAVAŞININ İÇİNDELER

The New York Times gazetesi ise "İran’ı bombalama kararıyla Trump, ABD'yi Orta Doğu çatışmasına enjekte etti" diye yazdı. Almanya'nın siyaset dergisi Der Spiegel, sayfalarında "Trump, İran’ın nükleer tesislerine bombalı saldırılar ile birlikte ülkesini yeni bir Orta Doğu savaşının içine soktu. Bununla birlikte büyük de bir risk aldı" değerlendirmesine yer verildi. Fransa'nın France 24 haber sitesi de "Trump, diplomasi yerine güç kullanmaya bahse girdi" dedi. Reuters haber ajansının analizinde ise "Trump'ın iki başkanlık döneminin en büyük dış politika kumarı. Riskler ve bilinmezliklerle dolu bir saldırı" ifadesi kullanıldı.

KIRMIZI ÇİZGİ KALMADI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında konuştu. Arakçı, "Birdenbire aniden bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. Ameri kan Kuvvetleri Nükleer tesislerimize saldırdı. BM kuralları ihlal edilmiştir. Washington'daki kanun tanımayan irade, bu saldırıların karşılığından sorumludur. İhlal edilmeyen kırmızı çizgi kalmamıştır" dedi.

Bugün Moskova'da Rusya lideri Viadimir Putin'le görüşeceğini belirten Arakçı, "Rusya Federasyonu İran’ın dostudur ve iki ülke arasında stratejik bir ortaklık var. Her zaman birbirimize danışıyoruz. Her zaman birbirimizle iletişim halindeyiz. Putin ile birlikte çalışacağız. Amerikalılar diploması sürecini bombalıyor. Diplomasi ve müzakereye ihanet eden onlar oldular" diye konuştu.